Fostul procuror Maximilian Bălăşescu, spaima celor mai temute clanuri interlope, a vrăjitoarelor, dar şi a lui Gigi Becali, s-a reinventat. Aflați, în continuare, cum a reacționat când s-a întâlnit cu latifundiarul din Pipera în penitenciarul în care erau încarcerați, în ce mega-afacere s-a implicat după eliberare, dar și dacă îi lipsește magistratura. CANCAN.RO are declarații în exclusivitate, direct de la sursă.

În 2013, Maximilian Bălășescu a fost condamnat (pe când era procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov) la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită pentru că a pretins de la un denunțător, “un folos reprezentând o sumă de bani care, inițial, nu a fost particularizată, urmând ca Ene Cristian Marian și Simirianu Marian (alți inculpați din dosar, n.r.) să stabilească cu denunțătorul suma exactă”. Denunțătorul era cercetat pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave într-un dosar penal aflat în instrumentarea procurorului Maximilian Bălășescu. A fost eliberat în 2015.

“Mi-a reproșat că l-am ascultat pe Sandu Geamănu”

Fostul procuror și-a executat pedeapsa la închisoarea Jilava, acolo unde a dat nas în nas cu Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a considerat, tot timpul, că Maximilian Bălășescu a încercat să-l înfunde. După aproape un deceniu de la întâlnire, CANCAN.RO a luat legătura cu fostul procuror pentru a afla cum a decurs întâlnirea cu patronul FCSB-ului. Fără nicio reținere, milionarul i-a reproșat în față “procurorului vrăjitoarelor” că a fost “îngropat”.

“Eu nu am avut niciun conflict cu el personal. El, totdeauna, a crezut că dosarul cu portbagajul, cu cei trei hoți ai mașinii lui, l-am făcut eu. Eu i-am spus și atunci că nu am avut nicio treabă, că i l-a făcut altcineva. A văzut și el până la urmă. Mi-a reproșat de ce l-am ascultat pe Sandu Geamănu. Ne-am intersectat la penitenciar, ne-am purtat civilizat unul cu celălalt, nu am avut niciun conflict cât am fost acolo”, a dezvăluit “procurorul vrăjitoarelor” pentru CANCAN.RO.

Gigi Becali nu l-ar fi iertat nici acum. “I-a intrat ceva în cap și…”

În continuare, l-am întrebat pe Maximilian Bălășescu dacă după gratii a îngropat securea războiului cu Gigi Becali. El spune că a trecut peste moment, însă este sceptic că la fel a procedat și latifundiarul din Pipera.

“Da, eu, din punctul meu de vedere, da. Dar știți cum e el (n.r. Gigi Becali) își păstrează opiniile. Acum nu poți să-i întorci omului opinia dacă i-a intrat ceva în cap… I-am explicat cum a stat situația, nu aveam ce să fac pentru că eram procuror, nu puteam să-i spun omului du-te de aici că e vorba de Gigi Becali”, ne-a mai spus fostul procuror.

Nu-i lipsește magistratura

Întrebat, totdată, dacă îi lipsește magistratura, Maximilian Bălășescu a răspuns ferm: “Nu! Nici vorbă! Nu-mi lipsește, mai ales cu cei care au rămas acum în sistem, chiar că nu mă mai regăsesc. Sub nicio formă”.

Implicat într-o mega afacere cu nebulizatoare

Altfel, după ce a scăpat de problemele cu legea, Maximilian Bălășescu a parafat, în decembrie 2021, un contract fabulos în Bahrain, unde a ajuns cu ajutorul Ambasadei Rusiei. Potrivit înțelegerii, s-a angajat să distribuie în țările din Golf și nu numai nebulizatoare Cube Atomizer. Reporterii site-ului nr. 1 din România au luat legătura cu fostul procuror, care ne-a oferit detalii despre modul în care afacerea a avansat, dar și despre planuriile de viitor pe care la are. Aparatele sunt produse în România și deja mai multe ar fi ajuns în țări din Europa și Orientul Mijlociu.

“Acum dezvolt un studiu cu Universitatea de Medicină Veterinară de la Cluj și se pot folosi aparatele în fermele de găini, în cele de porci, în serele legumicole, oriunde este nevoie de combaterea dăunătorilor, gripei aviare, pestei porcine. Noi, românii, le producem. Se produc în România, este inovație românească. Au plecat și în străinătate multe aparate. În Germania, Anglia, America, Dubai, Emiratele Arabe Unite. Afacerea merge, funcționează, dar suntem încă la început, ne-am inventat acum 3 ani, când a început pandemia”, a declarat Maximilian Bălășescu pentru CANCAN.RO.

Aparatele au ajuns și în spitalele din România

Totodată, fostul procuror ne-a explicat și care este rolul acestor nebulizatoare, atât de necesare în special în unitățile medicale. Mai multe spitale din România au intrat, deja, în posesia lor. Încă o dată, Maximilian Bălășescu a subliniat că produsele sunt 100% românești.

“Nebulizatoarele decontaminează și aerul, și suprafața. În spitale, în combaterea germenilor, agenților patogeni, a virușilor, a mucegaiului se pot folosi aceste aparate. Am furnizat și în spitalele din România, cel de la Craiova este doar unul dintre ele. În perioada pandemiei s-au donat 120 de aparate la spitalele COVID și suport-COVID împreună cu substanța. Este un produs sută la sută românesc, totul se achiziționează din Europa, nu mergem pe nimic din China. Este din inox alimentar”, ne-a mai spus Maximilian Bălășescu.

“Eu sunt partener cu cel care le produce pentru că amândoi avem mai multe activități și ne-am făcut un parteneriat doar pentru producerea și comercializarea acestor aparate. Prețul unui nebulizator este de 3.000 de euro”, a mai încheiat fostul procuror.