Medicii avertizează! În București nu mai e niciun pat liber la ATI. ”Orice pat se ocupă în câteva minute!”

Medicii trag un semnal de alarmă! În București nu mai este niciun pat liber la secțiile de terapie intensivă Covid, fiind pentru prima dacă când Capitala ajunge într-o astfel de situație, în acest val patru al pandemiei.

Beatrice Mahler, managerului Institutului Marius Nasta, a declarat la Digi24 că paturile se eliberează doar când pacenții mor. ”Mi-e teamă că suntem doar la început și că va fi extrem de greu în spitale în următoarea perioadă”, a spus ea.

La Spitalul Victor Babeș nu mai sunt locuri libere nici la ATI, nici în secții. Managerul unității sanitare a declarat că va face o solicitare pentru a crește numărul de paturi pentru pacienții care au Covid. Spitalul încă tratează și pacienți non-Covid. Numărul de pacienți internați este în creștere la secțiile ATI și la Institutul Matei Balș.

Beatrice Mahler: ”Orice pat se ocupă în câteva minute”

”Orice pat se ocupă în câteva minute. Secția e plină și ea. Locurile eliberate s-au eliberat doar pentru că pacienții nu au reușit să treacă prin afecțiune cu bine. Suntem pe punctul în care numărăm paturile libere ca urmare a externării, dar sunt foarte puține. Gărzile sunt greu de dus, nu avem locuri pentru pacienții Covid, nu mai vorbesc de ATI. Presiunea e deja în secții.

Am putut interna pacienți azi (luni – n.r.), dar din păcate am pierdut foarte multe vieți în acest weekend. Este o situație extrem de dificilă. Aceste vieți pierdute ne marchează pe toți. Pierdem un număr mare de oameni, deoarece afectarea cu care vin e extrem de mare, capacitatea lor pulmonară este important afectată. Ei vin foarte târziu, sunt foarte puține șanse medicale de succes în cazul lor. Am avut unde să internăm, dar pentru că unii pacienți au pierdut lupta cu viața”, a spus Beatrice Mahler.

Beatrice Mahler a spus că în weekend au murit din cauza Covid șapte pacienți. ”Dintre cei bolnavi, 90% sunt nevaccinați, pentru ei avem emoții. Pentru cei aproximativ 10% care sunt vaccinați avem speranțe”, a adăugat medicul.

La Marius Nasta, s-a făcut conectarea cu oxigen a TIR-ului ATI Covid, deschiderea acestuia fiind singura soluție. ”Încercăm să găsim soluții, avem aparate, avem tot ce trebuie, dar asistența în ATI e complexă. E doar începutul presiunii. La ce vedem că se întâmplă, cum se raportează infectările, cum sunt respectate regulile, mi-e teamă că suntem doar la început și că va fi extrem de greu în spitale în următoarea perioadă”, a mai afirmat Mahler.

