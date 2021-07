Apar noi informații în cazul maestrului Benone Sinulescu. Într-o emisiune de televiziune, Saveta Bogdan, Laura Lavric, dar și Sylvie, una dintre fetele componente ale trupei Etno, care în urmă cu 20 de ani lua parte la turnee alături de Nea Beni, au vorbit despre maestru.

Situația în care se află maestrul Benone Sinulescu nu este tocmai bună. Artistul în vârstă de 84 de ani este internat în continuare și se află sub stricta supraveghere a medicilor. Mai mult decât atât, cântăreața Saveta Bogdan a mărturisit în cadrul emisiunii faptul că lui Nea Beni i-a fost făcut un RMN și se așteaptă rezultatele.

”Ultima dată ne-am întâlnit în Maramureș, acum doi ani în urmă. El era un coleg extraordinar, un om cu mare suflet, sunt informată ffoarte bine de la un prieten de familie, i s-a făcut RMN si așteaptă rezultatele să vadă ce se întâmplă”, a spus Saveta Bogdan într-o emisiune de televiziune.

Ionuț Pavel i-a fost timp de șapte ani impresar și se cunosc de mai mult timp. Între timp, cei doi au devenit și prieteni. A mărturisit faptul că soția maestrului nu a semnat pentru plecarea soțului: ”L-a refuzat pe domnul Arafat ca Nea Beni să plece… ”.

Laura Lavric l-a sunat pe Benone Sinulescu de ziua lui. Maestrului i-a fost făcut recent un RMN

”Da, un RMN mai elaborat, cu substanță de contrast și o geogramă, dacă medicii operează acea carotidă, să știe cum să … Maestrul e în spital, e bine acum, nu vreau să pun presiune mai multă decât s-a spus până acum. Nu e în cele mai roz condiții de sănătate, știu că există comunicare”, a mai spus Ionuț Pavel despre starea lui Nea Beni.

”O veste tristă pentru toți cei care iubesc muzica populară. Eu vorbeam des cu el la telefon și l-am sunat de ziua lui, am zis că poate are probleme, știam că e cu grădinăritul. Știu și am văzut că Ionuț îl resepctă foarte mult pe Benone. Vorbeam tot timpul, l-am sunat de ziua lui, i-am lăsat un mesaj, nu m-a sunat. A trecut o lună de zile și văd la tv, l-am sunat pe Ionuț să îl întreb dacă e adevărat”, a transmis Laura Lavric la TV.

