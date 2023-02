Medicii legiști au rezultatul autopsiei! Care este, de fapt, cauza morții lui Bogdan Socol 

Medicii legiști au dat verdictul în ceea ce privește decesul comentatorului sportiv Bogdan Socol. Jurnalistul s-a stins din viață în urmă cu doar câteva zile, la vârsta de 42 de ani. Moartea i-a fost adusă de pasiunea pe care a descoperit-o recent, înotul în apă înghețată. Care este rezultatul autopsiei?

Medicii legiști au încheiat autopsia lui Bogdan Socol. Rezultatul acesteia arată că jurnalistul sportiv a murit înecat, după ce a suferit un șoc hipotermic. Recent, bărbatul își descoperise pasiunea pentru a înota în apă înghețată și se antrena periodic. Vinerea trecută a fost ultimul antrenament pentru el. Bogdan a mers să înoate în lacul Bragadiru, însă nu a mai reușit să spargă gheața și să ajungă la suprafață.

Astăzi, trupul neînsuflețit al lui Bogdan Socol a fost ridicat de către familie de la Institutul de Medicină Legală și a și fost depus la cimitirul civil din Ghencea, București. Aici, cei care l-au cunoscut își pot lua rămas bun de la el. Comentatorul sportiv o să fie condus pe ultimul drum mâine, 14 februarie.

„Pentru cei care se găsesc prin zonă sau doresc să îi aducă un ultim omagiu, se va putea începând cu ziua de luni 13 februarie sicriul va fi depus la capela Cimitir Ghencea Civil din Bulevardul Ghencea 18 după ora 13. Înmormântarea va avea loc marți, încă nu știu exact ora”, a anunțat Narcis Răducan, pe Facebook.

(CITEȘTE ȘI: MĂRTURISIRILE FĂCUTE DE BOGDAN SOCOL, ÎN ULTIMUL SĂU INTERVIU. CE A SPUS COMENTATORUL SPORTIV, ÎNAINTE SĂ MOARĂ: „VIAȚA NOASTRĂ, ÎN GENERAL, A DEVENIT FOARTE FRAGILĂ”)

Bogdan Socol, pasiunea care i-a adus moartea

În ultima perioadă, Bogdan Socol se orientase spre un nou stil de viață. Acesta își călea corpul prin tot felul de antrenamente efectuate în condiții extreme, printre care și înotul în apă înghețată. Însă, ultimul antrenament de acest gen i-a adus sfârșitul. În ultimul său interviu, Bogdan Socol a vorbit despre noua sa pasiune.

„Pentru mine e greu să-mi văd defectele, mai mult alții mi le-au scos în evidență și bine au făcut! Sunt perfecționist, mereu am crezut că sunt cel mai bun. Poate nu am reușit, dar asta am căutat întotdeauna. I-aș spune lui Bogdan Socol din urmă cu 20 de ani să nu aibă atât de multă încredere în oameni. Recent am descoperit băile în apă înghețată, pe mine mă ajută foarte mult. Dacă aș fi descoperit asta în urmă cu 20 de ani, ajungeam mult mai departe în carieră”, declara Bogdan Socol.

(VEZI ȘI: PUTEA SUPRAVIEȚUI? EXPLICAȚIILE UNUI MEDIC ÎN CAZUL LUI BOGDAN SOCOL. „MULŢI ÎŞI PIERD VIAŢA ÎN ACEASTĂ FAZĂ DE REÎNCĂLZIRE”)