Medicul Constantin Dumitru Dulcan dezvăluie cum putem să ne schimbăm viața cu puterea gândurilor: „Poți să-ți vindeci boala”

Medicul neurolog Constantin Dulcan a vorbit despre puterea gândurilor noastre și a atras atenția asupra conștientizării modului în care afirmațiile noastre ajung să se transpună și în realitate. De aceea, medicul a explicat că multe dintre bolile cu care ne confruntăm pot să fie influențate și de perspectiva cu care privim lucrurile.

Nu de puține ori, specialiștii au vorbit despre puterea gândurilor. Cu un simplu gând putem lua decizii care ne pot schimba viața radical. Medicul Constantin Dulcan a vorbit, de-a lungul timpului, despre cât de mult ne pot influența gândurile noastre toate deciziile pe care noi le luăm. Și nu e doar atât, gândurile negative ne pot aduce boli, iar tot gândurile ne pot vindeca de acestea.

Tot ce trebuie să facem este să conștientizăm că gândurile noastre pot deveni realitate, de aceea e bine să avem perspective pozitive.

„Stai cu ochii închiși, într-o profundă stare de relaxare și încerci să te situezi înapoia gândului, și prin exersare. Eu spun un lucru, dacă un singur om în Univers poate să treacă printr-un zid desfăcându-se, despărțindu-se în atomii care compun și dincolo se recompun, înseamnă că și altul poate. Ceea ce vreau să spun este că mulți au spus: metoda descrisă de dumneata mi-e greu să o fac. Nu, dacă insiști, (…) pur și simplu poți să reușești într-o jumătate de oră sau 20 de minute să te încarci cât pentru o noapte profundă de somn, asta fac eu. Dacă dimineața nu am dormit bine stau atunci și pur și simplu închid ochii și încerc să mă situez dincolo de lucruri sau poți să te concentrezi pe starea de oboseală. Psihiatrul spune următorul lucru, poți să îți vindeci boala și asta am făcut-o când i-am speriat pe aceia că trebuia să mă internez de la o răceală, pur și simplu am rămas la hotel și m-am concentrat doar pe ideea de febră și a doua zi eram la lucru”, a dezvăluit Constantin Dulcan, în podcastul Fain și Simplu realizat de Mihai Morar, citat de Click!.

Medicul Constantin Dumitru Dulcan: „M-am concentrat numai pe asta”

Medicul a oferit și un exemplu concret, în care susține că și-a pus în minte să se vindece. Mai exact, era în anul 1990, când și-a impus să se vindece de unul singur, pentru că trebuia să fie în formă a doua zi, având o conferință importantă, iar absența acestuia ar fi însemnat o mobilizare prea mare de anulare a evenimentului. Și a reușit să se facă bine, doar prin simplul fapt că și-a pus în minte să se vindece.

„O zi întreagă am rămas în hotel, m-am concentrat numai pe asta. Pe ideea aia, rămâi cu gândul dacă te doare, îl pierzi, iar revine, până când simți cum se disipă. Am făcut exercțiul ăsta pe mai multe alte simptome”, a mai completat el.