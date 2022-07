Medicul Ioan Lascăr face dezvăluiri despre prima operație de conversie de sex: ”Era o noutate pentru sistemul medical din România”

Medicul Ioan Lascăr este invitat în cadrul podcastului ”ALTCEVA cu Adrian Artene”, ce va fi difuzat sâmbătă, 30 iulie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube dedicat.

Ioan Lascăr, șeful Clinicii de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă a Spitalului Floreasca, din București, este medicul care a făcut prima operație de conversie de sex. La început, tot ceea ce se întâmpla era o noutate pentru medicină, între timp, lucrurile s-au schimbat.

(CITEȘTE ȘI: ANDREEA MARIN VREA REVENIREA LA ”SURPRIZE, SURPRIZE”, DAR ARE O CONDIȚIE: ”AR FI UN SUCCES!”)

”Între timp am mai operat și de la bărbat la femeie și de la femeie la bărbat. Am avut 5 cazuri, sigur, lista a fost mult mai lungă, însă, între timp, lucrurile s-au pus la punct, în sensul că au apărut protocoale, au apărut proceduri, care circumscriau aceste cazuri pe o traiectorie foarte clar definită. Atunci când am operat primul caz era o noutate. Chiar o surpriză pentru sistemul de sănătate din România și pentru a opera în deplină siguranță, pacientul a trebuit să parcurgă niște etape obligatorii, adică evaluări psihiatrice pe parcursul mai multor ani”, a declarat medicul Ioan Lascăr în cadrul podcastului.

”Acum, durează mulți ani pregătirea pre-operatorie”

Medicul mai povestește cum au evoluat lucrurile de atunci și până acum, iar timpul necesar de pregătire al pacientului este mult mai calculat și birocratic.

„Deci, acum durează mulți ani pregătirea pre-operatorie, în sensul că după parcurgerea filtrelor extrem de riguroase de selectare a cazurilor ce pot beneficia de aceste tipuri de intervenții, urmează perioada de încărcare hormonală care permite obținerea după câțiva ani de tratament, obținerea caracterelor sexuale secundare, iar momentul chirurgical care este evident decisiv și este fără cale de întoarcere, din momentul în care ai efectuat intervenția nu te mai poți întoarce; momentul chirurgical poate fi programat abia după ce pacientul a parcurs aceste etape, inclusiv tratamentul hormonal prevăzut de protocoale.

(NU RATA: ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE. CEA MAI ÎN VOGĂ ARTISTĂ DE PESTE PRUT RECITĂ, ÎN PREMIERĂ, VERSURI DE PE NOUL ALBUM! IRINA RIMES: “GRIGORE VIERU ESTE POETUL MEU PREFERAT!”)

Responsabilitatea instalării transexuale pe masa de operație practic nu revine chirurgului. Chirurgul dacă este în stare să o facă, acceptă. Dar ca să meargă intervenția chirurgicală, deci trebuie să parcurgă obligatoriu filtrele de care am menționat”, a mai declarat medicul.

„M-am dus la tata să vorbesc cu el”

Medicul Ioan Lascăr a mai povestit cum a fost percepută această noutate din sistemul medical din România. A dezvăluit, apoi, cum s-a dus la tatăl lui, care era preot, și i-a cerut sfatul, într-un moment de nesiguranță.

”Am avut un moment ușor în care, odată ce a fost lansat în media această idee, am avut foarte multe abordări din partea media, din partea preoților. Și erau întrebări la care chiar dacă formal găseam răspunsurile, totuși rămâneau niște întrebări care reclamau o aprofundare. Și atunci m-am gândit să mă consult cu tatăl meu, care a fost preot, o persoană extrem de erudită, și m-am dus acasă la părinți și i-am explicat tatălui meu cam care sunt termenii problemei și mi-a spus: «Dacă omului acestuia îi face bine acest lucru, dacă îl ajută să se împlinească, să își găsească rostul în existență și dacă Dumnezeu îți dă capacitatea și puterea să faci acest lucru, atunci fă-o dacă e în interesul omului». Eram în ajunul Crăciunului, urma săptămâna mare și cică: «numai nu face săptămâna asta»”, a încheiat medicul Ioan Lascăr.

Urmărește interviul integral cu prof. dr. Ioan Lascăr, sâmbătă, 30 iulie, de la ora 19, doar pe canalul de YouTube Altceva cu Adrian Artene.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.