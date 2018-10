Medicul oftalmolog Monica Pop: „Am greșit! Nu sfătuiesc pe nimeni să facă așa”

Medicul oftalmolog Monica Pop a făcut o declarație impresionantă la Antena 3. Cunoscutul medic oftalmolog a vorbit, luni seară, la Antena 3 despre perioada în care a luptat din răsputeri cu cancerul.

„M-am diagnosticat singură cu colon iritabil. Nu m-am dus și când am ajuns într-un stadiu la care n-ar fi trebuit să ajung, am ajuns la spital. Era un cancer de col cu ganglioni prinși, dura de peste un an. Eu am greșit. Nu sfătuiesc pe nimeni să facă așa”, a spus Monica Pop.

CITEȘTE ȘI: MONICA POP, DESPRE BOALA DE CARE SUFERĂ IRINA COLUMBEANU: „MILIOANE DE OAMENI SE CONFRUNTĂ CU SALAZIONUL!”

Medicul oftalmolog Monica Pop, o fire ”directă”

Tot în cadrul unei emisiuni tv, cu mai multă vreme în urmă, medicul oftalmolog Monica Pop a recunoscut că este o fire ”directă”.

„Cred că într-o relație, de orice fel, trebuie să existe limite de bună-cuviință. Eu pot să devin foarte violentă. Devin extrem de violentă verbal când se încalcă limitele de bună-cuviință. Folosesc tot felul de epitete. Sunt foarte directă și așa mi se pare corect. Am pierdut și prieteni pentru asta. Dar eu cred că prietenia adevărată e atunci când îi poți spune omului și unde greșește. Sunt foarte mulți oameni care nu pot accepta critica”,a povestit Monica Pop în emisiunea Refresh by Oana Turcu.

CITEȘTE ȘI: MONICA POP, MĂCINATĂ DE REPROŞURI DIN CAUZA GREŞELILOR FĂCUTE DE-A LUNGUL VIEŢII: ”AM LUAT BĂTAIE ÎN FIECARE ZI”