Vestea că fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu suferă de o boală numită salazion a șocat pe toată lumea! Fostul manechin a cerut ajutorul prietenilor de pe Facebook, în speranța că astfel va găsit cel mai bun doctor. Irinuca (11 ani) are nevoie de operație. Monica Pop susține că părinții micuței nu au de ce să intre în panică.

Celebrul medic oftalmolog i-a asigurat că este doar o problemă banală, boala fiind una destul de „populară”. Monica Pop susține că un medic bun și un tratament corect sunt rezolvarea. (Citește și Fiica lui Irinel Columbeanu, pe masa de operație!)

„Este o problemă banală. Milioane de oameni se confruntă cu salazionul. Un medic bun și un tratament corect sunt rezolvarea”, a spus Monica Pop, potrivit click.ro.

Salazionul este o inflamație cronică a glandelor sebacee prezente la nivelul pleoapei. Asemănător cu orjeletul sau ulciorul, salazionul evoluează însă lent și apare sub forma unui nodul bine delimitat.

Monica Gabor: „Vă mulțumim că vă pasă!”

„Bună dragii noștri, în legătură cu miile de mesaje pe care le-am primit de la voi legate de ce are Irina Columbeanu la ochi, fetița noastră a fost diagnosticată cu salazion. Din octombrie 2017 atât eu cât și tatăl ei am tot încercat să îi găsim un tratament care sa o vindece de această afecțiune. Din păcate nimic nu a rezolvat problema, doar a atenuat-o temporar. Pe scurt, fetița noastră de 11 ani are acum nevoie de operație. Acum încercăm din răsputeri să găsim un chirurg din Statele Unite sau România care să îi îndepărteze chisturile. Dorim să vă spunem și vouă prin ce trecem și să vă rugăm din suflet, dacă aveți informații despre un doctor foarte bun care ar putea sa o opereze pe fetița noastră de salazion scrieți-ne fie la comentarii fie dați-ne mesaje în privat. Vă mulțumim că vă pasă! Vă rog distribuiți!”, a scris Monica Gabor pe Facebook.