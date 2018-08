Fiica lui Irinel Columbeanu, pe masa de operație. Monica Gabor, mesaj sfâșietor: “Să îi îndepărteze chisturile…”

Monica Gabor a ajuns la capătul răbdării din cauza problemei medicale pe care o are fiica sa cu Irinel Columbeanu. Aflată la ea în SUA, unde petrec timp de calitate alături de familia pe care o are de când se iubește cu milionarul chinez Mr. Pink, focoasa brunetă a lansat un apel disperat pe o rețea de socializare. Fosta soție a milionarului de la Izvorani a dezvăluit diagnosticul primit de Irina Columbeanu și i-a rugat pe cei care o pot ajuta să-i dea de veste.

Monica Gabor, disperată să găsească un chirurg bun pentru fiica ei

La 11 ani, Irina Columbeanu are salazion, care este o formaţiune chistică, de natura inflamatorie, care corespunde creşterii de volum a unor glande din interiorul pleoapelor. Potrivit mărturisirilor făcute de Monica Gabor, aceasta se simte pierdută, pentru că atât ea, cât și primul soț au tot căutat un chirurg bun care să o opereze pe fata lor în România sau în SUA, însă, deocamdată nu au reușit.

Astfel, ea a cerut ajutorul fanilor din lumea întreagă pe o rețea de socializare, iar apelul său nu a rămas fără ecou.

“Bună dragii noștri, în legătură cu miile de mesaje pe care le-am primit de la voi legate de ce are Irina Columbeanu la ochi, fetița noastră a fost diagnosticată cu salazion. Din octombrie 2017 atât eu, cât și tatăl ei am tot încercat să îi găsim un tratament care sa o vindece de această afecțiune. Din păcate nimic nu a rezolvat problema, doar a atenuat-o temporar.

Pe scurt, fetița noastră de 11 ani are acum nevoie de operație. Acum încercăm din răsputeri să găsim un chirurg din Statele Unite sau România care să îi îndepărteze chisturile. Dorim să vă spunem și vouă prin ce trecem și să vă rugăm din suflet, dacă aveți informații despre un doctor foarte bun care ar putea sa o opereze pe fetița noastră de salazion scrieți-ne fie la comentarii fie dați-ne mesaje în privat. Vă mulțumim că vă pasă! Vă rog distribuiți!” este mesajul Monicăi Gabor pe care l-a postat pe pagina ei de Facebook.

Fanii i-au sărit în ajutor și i-au recomandat medici atât din România, cât și din Italia, Austria, America, dar și din țara natală a iubitului ei, Mr. Pink.

“Va recomand sa o operati in China ! Sunt mult mai avansati in tehnologie si tactica / tehnica ca oricare alta tara !”, “La fel am avut si eu… La Constanta, la doctorul Moldoveanu m-am operat. Eram si insarcinata… nu am avut niciun fel de problema. In plus, s-a vindecat foarte repede!!”, “ Însănatosire grabnică prințesei! Vlăduț, băiatul meu, este îndrăgostit de tine, este de-o seamă cu tine. Te pup, Dumnezeu sa te binecuvanteze” sunt trei dintre comentariile lăsate de fanii Monicăi Gabor.

Deși e în vacanță la mama ei, în Statele Unite ale Americii, Irinuca nu uită de fanii săi și postează imagini pe contul ei de Instagram ori de câte ori are ocazia.

Monica Gabor se iubește cu Mr. Pink de aproape 10 ani

Monica Gabor s-a născut pe 8 ianuarie 1988 la Bacău şi este fotomodel. Ea a fost căsătorită cu omul de afaceri Irinel Columbeanu. Cei doi au devenit părinţi de fetiţă în 2007, iar în 2011, ei au divorţat. După despărţirea de afaceristul de la Izvorani, modelul şi-a refăcut viaţa alături de miliardarul chinez Mr. Pink. La începutul acestui an, Monica Gabor a fost dată de gol de fiica biologică, Irina Columbeanu, că, peste Ocean, ea a devenit mamă adoptivă pentru fiul iubitului său. Pe „fratele vitreg” al Irinei îl cheamă Antony.