Mega-scandal la Antena 1! Ce se întâmplă, de fapt, pe Insula Iubirii

Este doar a patra zi pe insula bărbaților și deja au loc primele conflicte. La doar o zi dupã ce au petrecut împreunã la nunta dintre Aurel şi Dana, la Purimuntra lucrurile iau o întorsãturã cu totul neaşteptatã. Seara îl gãseşte pe Aurel într-o stare de continuã agitaţie, iar de aici şi pânã la un scandal în adevãratul sens al cuvântului a mai fost doar un singur pas.

Atunci când Irina, sãtulã de genul muzical pe care Aurel l-a impus pe insulã întrega searã, îi reproşeazã acest lucru, concurentul nu reacţioneazã deloc bine, ba mai mult, începe să o jignească gratuit și nu poate fi calmat de nimeni, ajungând pânã la punctul în care aruncã un pahar de apã spre ispitã.

Convins cã nu există cale de împacare între ei, Aurel face şi o promisiune: „Nu mai are viață cu mine pe insula asta!”. Cât de departe va ajunge Aurel şi cum vor decurge în continuare lucrurile între ei, telespectatorii vor putea afla urmãrind cea mai nouã ediţie Insula Iubirii, în aceastã searã, de la 20:00, la Antena 1.

”Am cunoscut multe femei într-un timp foarte scurt”

Cristi, ispita de la ”Insula Iubirii”, a mărturisit că nu a fost ușă de biserică atunci când s-a aflat într-o relație serioasă, iar pentru asta a plătit cu aceeași monedă.

„Nu a trebuit să fac ceva anume ca să mă bucur de compania unei femei. Nu vreau să intru în amănunte, dar la finalul sezonului 4 trustul am avut de făcut o alegere, mă trăgea ața spre casă. A existat o domnișoară cu care am fost înainte și la care am ținut foarte mult, dar am lăsat totul în spate atunci când am decis să vin la emisiune. Regret că nu m-am întors și în noul sezon, dar mai mult aș fi regretat dacă nu eram alături de familie. Mereu am fost în gardă atunci când venea vorba despre o relație. Atunci când am iubit am fost și eu foarte insistent pentru a nu pierde femeia iubită. Am înșelat, evident. M-am și maturizat foarte repede, am cunoscut multe femei într-un timp foarte scurt, când eram foarte mic. Am făcut persoane să sufere care nu meritau, poate voluntar, poate involuntar, dar karma are un mod de a face lucrurile să se întoarcă. Mi-am luat-o și eu într-o oarecare măsură. Am învățat să prețuiesc mai mult femeile și să nu mai fac aceleași greșeli din trecut”, a povestit Cristi de la ”Insula Iubirii” la Star Matinal.