Megan Markle, vacanță de vis alături de prietenele ei. Unde a ales ducesa de Sussex să celebreze ultimele zile de iarnă

Ducesa de Sussex s-a relaxat într-o vacanță de vis alături de două dintre vechile ei prietene. Megan Markle a profitat de fiecare moment petrecut cu aceștia, semn că ducea lipsa unei escapade.

Ducesa de Sussex a organizat o excursie la schi cu fondatoarea Pilates Platinum, Heather Dorak și Kelly McKee Zajfen, cofondatoarea Alliance of Moms. Astfel, Dorak a împărtăși imagini din călătorie într-o postare pe Instagram, inclusiv o fotografie a trio-ului purtând jachete groase, mănuși, ochelari de soare, în timp ce pozau în fața munților acoperiți de zăpadă:

,,Uau, ce călătorie perfectă!! Inima mea este atât de plină. Copiii au zdrobit pârtiile ziua, iar adulții au urlat de râs adânc în noapte. Suntem cu adevărat norocoși și îndrăgostiți de prietenii noștri minunați!”, a descris fondatoarea Pilates Platinum experiența acestora.

Cum se răsfață Megan Markle

Megan Markle mereu își face timp de calitate pentru ea și se lasă să se bucure de momente unice alături de persoanele apropiate. Ducesa de Sussex este iubităși apreciată de cei din jurul ei și, pe lângă prințul Harry care o susține necondiționat, aceasta se bucură și de aprecierea și susținerea prietenilor.

În urma postării făcute de Dorak și cealaltă prietenă a ducesei, Kelly McKee Zajfen, a ținut să își expună pe rețelele de socializare bucuria pe care o are atunci când se revede cu oamenii importanți din viața ei. Zajfen a distribuit fotografia în propria postare pe Instagram, scriind că este ,,mai mult decât recunoscătoare pentru cei mai buni prieteni”:

,,Ce excursie! Mulțumesc nici măcar nu începe să exprime ceea ce simte inima mea după această călătorie. Dragostea de timp petrecut în familie, aventura și râsetele din burtă au făcut ca această călătorie să fie una ruptă din cârți…”, a povestit aceasta.

Meghan a petrecut, de asemenea, timp în zăpadă la începutul lunii februarie, când ea și prințul Harry au călătorit în Canada pentru festivitățile Invictus Games Vancouver Whistler 2025 One Year to Go. Pentru această ocazie, Meghan a primit o ușoară schimbare a culorii părului ei de la celebrul colorator de păr Kadi Lee.

