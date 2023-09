Umilință publică pentru Meghan Markle! Ce a pățit soția prințului Harry la un concert caritabil

În urmă cu o săptămână, Meghan Markle a suferit o umilință fără precedent la concertul caritabil găzduit de Oprah Winfrey la One805 Live. Ducesa de Sussex nu a mers singură, ci alături de soțul său, prințul Harry, dar nici măcar alteța sa nu a putut interveni în momentul penibil.

Evenimentul caritabil din Santa Barbara a avut loc pe terenul de polo de 26 de milioane de dolari care îi aparține actorului și producătorului Kevin Cosner. Celebrul cuplu care s-a rupt de Casa Regală a Marii Britanii a fost prezent la eveniment. Au avut un rol extrem de important în cadrul evenimentului, Ducesa de Sussex oferind chiar un premiu pentru artist.

Un clip care a ajuns viral pe Twitter, actual X, arată cum Meghan Markle se întinde după microfon pe scenă, dar obiectul este evitat într-un mod complet jenant din traiectoria sa. Iată imaginile care vorbesc de la sine:

She’s all manic over the attention she thinks the lady is giving her the microphone 🤣 #TriggerWarning pic.twitter.com/l189RZGsFv

— HarrysGreySuit (@hrrysgreysuit) September 23, 2023