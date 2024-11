Meghan Markle, făcută praf într-un podcast: „Regala cu cele mai proaste strategii și idioate idei”

Invitată pe podcastul „The Ankler”, pentru a își promova noua rubrică de pe platforma Substack, „Fresh Hell”, cunoscuta jurnalistă Tina Brown nu s-a abținut deloc de la a își împărtăși opiniile despre Prințul Harry și Meghan Markle, Ducele și Ducesa de Sussex.

Tina Brown este foarte cunoscută ca jurnalistă. Ea a fost redactor-șef al Vanity Fair din 1986 până în 1992. Tina Brown a mai fost de asemenea editor al revistei New Yorker, și editor șef al revistei Tatler.

Nu este prima dată când Tina Brown a ales să vorbească despre familia regală britanică.

În 2007, biografia sa despre Prințesa Diana, intitulată „The Diana Chronicles”, a devenit un best seller New York Times. Mai recent, Brown a publicat „The Palace Papers: Inside the House of Windsor, the Truth and the Turmoil”, în 2022.

Care este singurul lucru la care se pricepe Prințul Harry

Tina Brown a oferit o evaluare foarte dură a personalității lui Meghan Markle, și asupra influenței sale asupra Prințului Harry, conform NEW YORK POST.

„În Anglia, oamenii își vor face o carieră din a îl critica pe Harry”, a spus Brown. „Dar, de fapt, chestia cu Harry este că se pricepe foarte bine să fie Prințul Harry”.

„Și aceasta este tragedia din toate acestea, este că el este cel mai talentat membru al familiei regale, fără îndoială, în ceea ce privește a fi un prinț, care este tot ceea ce el nu știe cum să facă … el este într-adevăr un fel de impecabil la ea.” „Și aceasta este cel mai tragic lucru din toată situația, că el este cel mai talentat membru al familiei regale, fără îndoială, în ceea ce privește a fi un prinț, care este tot ce știe el să facă … el este într-adevăr impecabil la a fi prinț.”

De ce este Prințul Harry „un naiv”

Tina Brown a adăugat că Harry este „naiv, cu adevărat neșcolit în căile lumii”.

„Fiind Prințul Harry înseamnă că mă îndoiesc că el ar fi rezervat vreodată o masă într-un restaurant. Armata a fost grozavă pentru el, iar el a fost extrem de bun și competent acolo”, a spus ea. „Asta l-a ajutat cu adevărat să-l transforme într-o persoană reală”.

Jurnalista a spus că Harry este „mielul dus la tăiere în toată situația asta”.

„A fost teribil de impresionat de Meghan. El a crezut că ea le știe pe toate, și ea l-a convins că este o tipă șmecheră de la Hollywood care le știe pe toate și poate veni și să îi facă vedete și toate astea. Iar el a urmat-o orbește, ca un copil, de fapt”, a adăugat ea.

De ce Meghan judecă totul „perfect de greșit”

În ceea ce o privește pe Meghan Markle, Tina Brown a adăugat: „Cred că Harry este destul de mult sub influența lui Meghan. Problema cu Meghan este că are cea mai proastă judecată din lume. Înțelege totul greșit, într-un mod absolut impecabil. Chiar așa este”.

“Megan este o perfecționistă în a face totul greșit. Problema ei este că nu ascultă. Are toți acești oameni, le cere părerea și apoi nu o urmează. Ea face ceea ce vrea să facă”, a spus Tina Brown, adăugând că “toate ideile lui Meghan sunt, din păcate, un fiasco total”.

Care sunt perspectivele pentru Harry și Meghan

Harry și Meghan s-au căsătorit în 2018 și au ales să părăsească familia regală după doar doi ani – apoi au decis să se mute în Statele Unite.

„Din păcate, Markle a făcut toate greșelile pe care le putea face cineva și a cam rămas fără opțiuni”, a continuat Tina Brown.

„Nu știu ce o să facă Meghan. Harry ar putea încă, așa cum am spus, să aibă o revenire. El va rămâne întotdeauna Prințul Harry. El va fi întotdeauna nepotul Reginei și fiul Dianei.”

