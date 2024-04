Meghan Markle, gest șocant la meciul de polo al Prințului Harry. Momentul s-a viralizat rapid

Meghan Markle a fost prezentă la Royal Salute Polo Challenge din Palm Beach, Florida, acolo unde a asistat la meciul de polo al soțului ei, Prințul Harry. Ducesa a fost surprinsă în ipostaze inimaginabile.

Cu această ocazie, o echipă de filmare de la Netflix a surprins fiecare moment al acțiunii pentru viitorul documentar pe care ducele îl pregătește despre acest sport. Astfel, Meghan Markle a fost surprinsă de camerele de filmat spunându-i unei femei să nu pozeze lângă soțul ei, prințul Harry, în timpul unei operații foto după victoria sa la polo.

Un clip cu Meghan Markle și alte două femei alături de prințul Harry în timpul ceremoniei de decernare a premiilor de la recenta Cupă Sentebale Polo a făcut înconjurul rețelelor sociale. În filmare, Meghan Markle stă lângă prințul Harry, în timp ce o altă femeie decide să stea de cealaltă parte a lui. Cu toate acestea, Meghan Markle pare să-i spună femeii care vrea să pozeze lângă soțul ei să se mute lângă ea, arătând spre spațiul liber dintre ea și cealaltă femeie.

