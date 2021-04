Mellina, dezamăgită de cele aflate după ce a părăsit Survivor România. Bârfele au făcut-o să explodeze: „Nu mă așteptam”

Competiția Survivor România a lăsat-o pe Mellina cu o mulțime de amintiri în suflet, dar și cu dezamăgiri profunde. După ce a părăsit concursul de la Kanal D, artista a aflat că persoanele cu care credea că are o relație bună au aruncat cuvinte dure la adresa ei.

Mellina a vorbit despre tot ceea ce a însemnat competiția Survivor pentru ea, dar și despre dezamăgirile pe care le-a simțit atunci când a aflat că persoanele la care nu se aștepta, au vorbit-o de rău.

„Nu pot să zic că am fost cu Marilena și Roxana cum am fost cu Maria, dar am relaționat ok. Cu Roxana nu am avut niciun conflict. Așa am perceput eu lucrurile. Este într-adevăr o surpriză. N-ați văzut că Jador nu mai apare?! L-am mâncat. Într-adevăr mi-a fost foarte foame. Mi-a fost foame, dar niciodată nu am luat de la nimeni de la gură. Zile întregi mergeam kilometri, să iau melci și aduceam pentru toată echipa.

Eram un provider. Mă duceam și aduceam zeci de cocoși în echipă. Îmi era frică la un moment dat că eram foarte slabă și nu știam de unde o să mai slăbesc. Întotdeauna am fost un om care a încercat să fie util grupului” a spus Mellina, pentru wowbiz.ro.

Ce se întâmpla la Survivor, atunci când camerele se opreau

Mellina a mai dezvăluit că a rămas cu foarte multe amintiri frumoase după participarea la Survivor România și că se întâmplat lucruri plăcute între ea și colegii de echipă, atunci când nu se filma.

„Ne-am trezit la 4 dimineața, am aprins foc de tabără și ne-am uitat la un apus de lună. Astea sunt lucrurile pe care vreau să le iau. Sau faptul că m-am dus cu Maria și cu Musty și am înotat în ploaie. Sunt foarte multe amintiri frumoase” a mai spus războinica, pentru sursa citată.

Sursă foto: captură Kanal D