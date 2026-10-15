Membră a familiei regale din Abu Dhabi, condamnată la Londra! Femeia a fost găsită inconștientă pe stradă, sub influența substanțelor interzise

Un caz șocant a ajuns în atenția justiției britanice, după ce o femeie în vârstă de 32 de ani, asociată prin căsătorie cu familia regală din Abu Dhabi, a fost găsită inconștientă pe o stradă din vestul Londrei, în urma consumului de substanțe. În apropierea sa se afla un bărbat care, de asemenea, își pierduse cunoștința, iar un copil de numai trei ani fusese lăsat fără supraveghere, desculț și în apropierea unei șosele circulate.

Femeia, identificată drept Mahrah Al Nahyan, a fost judecată la Southwark Crown Court, unde a recunoscut o acuzație de neglijare a copilului. Instanța a analizat împrejurările în care s-a produs incidentul, precum și riscurile la care a fost expus minorul în timp ce adulții care ar fi trebuit să aibă grijă de el nu puteau interveni.

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Incidentul s-a petrecut în luna iunie, în vestul Londrei. Potrivit informațiilor prezentate în instanță, trecătorii au observat copilul în timp ce se afla pe stradă, fără încălțăminte, în apropierea traficului rutier. Micuțul avea la dispoziție câteva jucării, printre care o trotinetă și un avion de jucărie, însă nu era supravegheat de un adult capabil să îi asigure protecția.

Situația a atras atenția persoanelor aflate în zonă, care au intervenit pentru a-l ține pe copil departe de pericole. La un moment dat, acesta ar fi alergat spre carosabil pentru a urmări o bucată de hârtie, fiind oprit la timp de unul dintre trecători.

Când au ajuns la fața locului, polițiștii au găsit-o pe Mahrah Al Nahyan prăbușită lângă niște balustrade. În apropiere se afla și un bărbat inconștient. Femeia nu a reacționat timp de aproximativ 30 de minute după sosirea autorităților, iar starea sa a ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea de a avea grijă de copil.

După ce și-a revenit, aceasta ar fi avut un comportament dezorganizat și ar fi reacționat incoerent în momentul în care a fost abordată de cei prezenți. O înregistrare realizată de un martor a surprins-o întinsă pe trotuar, lângă obiectele copilului.

În cadrul procesului s-a aflat că Al Nahyan consumase cocaină în zilele care au precedat incidentul. Deși nu ar fi luat droguri chiar în ziua în care a fost găsită inconștientă, apărarea a susținut că femeia era extrem de obosită după consumul din perioada anterioară.

Judecătorul Johnson KC a condamnat-o la un ordin comunitar pe o perioadă de doi ani, care include obligații de reabilitare. În plus, aceasta a primit o amendă de 5.000 de lire sterline și a fost obligată să achite cheltuieli de judecată în valoare de 1.000 de lire sterline.

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