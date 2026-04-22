Meniul de lux pe care Andreea Bălan și Victor Cornea l-au avut la cununie! Preparate de 5 stele

Într-un an considerat al divorțurilor, Andreea Bălan și Victor Cornea fac notă discordantă și merg împotriva curentului. Luni, 20 aprilie, cei doi au devenit oficial soț și soție, în prezența celor mai dragi oameni. Noi am aflat cu ce preparate au fost răsfățați invitații proaspeților căsătoriți.

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit și au devenit oficial o familie. Cununia civilă a avut loc luni, 20 aprilie, într-un cadru intim, la Primăria Voluntari. Artista a fost numai un zâmbet, a radiat într-o rochie albă, cu umerii goi, în timp ce tenismenul a completat-o cu un look clasic și impecabil: costum bleumarin, cămașă albă și o pereche de mocasini în nuanțe închise.

Ce meniu au avut Andreea Bălan și Victor Cornea la cununie

După semnarea actelor de la starea civilă, alaiul s-a îndreptat către un restaurant pescăresc din nordul Capitalei, chiar pe malul lacului Herăstrău, unde sărbătoarea a continuat într-o atmosferă relaxată și festivă. Petrecerea a debutat cu un platou de gustări calde și reci, care a îmbinat armonios arome și texturi: salată de icre de știucă, zacuscă de casă cu sturion și guacamole. Acestea au fost completate de un platou cu hamsii crocante, servite cu sos remoulade și fructe de mare pregătite pe plită. Toate au fost completate de focaccia mistă și pâine prăjită.

Seara a continuat cum nu se putea mai bine pentru iubitorii preparatelor pescărești cu un meniu bogat și diversificat: file de lup de mare, creveți Black Tiger așezați pe un pat de risotto cremos cu bisque de creveți, baby calamari, dar și file de crab de Dunăre, prăjit în mălat și servit cu mămăligă.

Pentru cei care preferă preparatele din carne, meniul a inclus și tagliata de vită, servită cu sos de piper verde, rucola proaspătă și parmenzan. Seara s-a încheiat într-o notă dulce și elegantă, cu tortul mirilor, moment care a completat perfect celebrarea unei zile de neuitat.

