Ionela Prodan a murit luni seară, la Spitalul Elias din Capitală, în urma unei grele suferințe. Familia a vrut să protejeze și nu i-a dezvăluit că suferea de o boală incurabilă. Oficial, cauza decesului a fost ”stop cardio-respirator neresuscitabil”. Artiștii și persoanele publice din România au transmis mesaje de condoleanțe familiei.

Greu încercat de pierderea soției sale, solista de muzică populară Ileana Ciuculete, Cornel Galeș este alături de Anamaria Prodan și familia acesteia.

„Dumnezeu sa o ierte si sa o odihneasca in pace! Vazand cum ni se duc artistii, nu pot sa ma gandesc decat ca undeva, in alta dimensiune, se reuneste un cor al solistilor nostri dragi de muzica populara. imi pare tare rau pentru Ionela Prodan, dar si pentru suferinta Aneimaria Prodan. M-am intalnit cu ea cand m-am intors din Dubai, pe 4 ianuarie. Am zburat cu aceeasi cursa si tin minte ca era atat de trista si abatut incat, m-a impresionat. Se vedea clar ca are o suferinta, o mare tristete. Ii transmit condoleante si putere. Sa se intareasca singura, pentru ca urmeaza o perioada grea. Din pacate timpul inapoi nu-l poate da. Cronos (n.r.:personaj din mitologia greaca) este neiertator!”, a transmis sotul Ilenei Ciuculete.

Și Monica Tatoiu și-a exprimat durerea față de pierdera unei valori a muzicii populare românești.

„Of, ce veste! Ne mor oamenii care au facut Romania frumoasa, cand eram asupriti. Se duce o generatie si ramanem cu cea care nu ne poate plati pensiile si nu ne ofera nimic. Carmen Stanescu, Cristina Stamate, Stela Popescu si acum Ionela Prodan. Moare generatia care a tinut Romania in viata in anii cei grei. Voi nu stiti cum era pe vremea aceea, cand un vers sau o strofa scapata de sub controlul Securitatii era pentru noi ca un zbor spre speranta. Noi am scapat, dar generatia care ne-a ajutat sa supravietuim moare si in locul ei nu ramane nimic. Nimic! Nu are cine sa o inlocuiasca. Dumnezeu sa o odihneasca pe Ionela Prodan si condoleante familiei!”, a transmis Monica Tatoiu.