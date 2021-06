Mesajul Anei Porgras pentru Zanni: ”Îți transmit telepatic!”

Ana Porgras i-a transmis un mesaj lui Zanni, care a luat prin surprindere pe toată lumea. Fosta gimnastă i-a făcut o caracterizare demnă de un campion. Fostul coleg al Anei a rămas în competiția Survivor România, filmată în Republica Dominicană.

Ana Porgras și Zanni au o relație specială, iar de când tânăra a părăsit dificila competiție, îl susține necondiționat. De altfel, Zanni este favoritul ei. Lesne de înțeles că nu ratează nicio ediție a realityshow-ului filmat în Republica Dominicană.

Ana Porgras avea să-i transmită un mesaj lui Zanni, prin care îl susține pe cel care participă în echipa Faimoșilor. „Bravo, Zannidache. Mândra de tine! Nu știu sincer cum mai poți să tragi în continuare de tine, dar vreau să îți transmit telepatic că exact așa se comportă un campion! Trage de el până în pânzele albe și asta demonstrezi tu cu fiecare intrare pe traseu! Stați liniștiți că încă îl susțin pe Zanni din tot sufletul, chiar dacă nu mai postez la fel de des nu înseamnă că nu sunt acolo cu el. Așa că nu vă obosiți să comentați aiurea”, a scris Ana Porgras, pe contul ei de Instagram.

Ana Porgras a părăsit Survivor România: ”Am învățat multe aici!”

Ana Porgras avea să fie eliminate din cometiție și a făcut dezvăluiri despre felul în care a trăit cele câteva luni acolo. „M-ați luat prin surprindere, nu mă așteptam, am presimțit treaba asta, în a doua parte a zilei de astăzi am avut o stare mai puțin bună.

Sunt fericită pe o parte că mă duc acasă, la bine, dar sunt tristă pentru că mi-aș fi dorit să merg mai departe, să continui această experiență. Ăsta a fost drumul meu în Survivor România. Am învățat multe lucruri aici, știam că am răbdare, dar aici răbdarea a fost dusă la o limită extremă. Am învățat să ascult oamenii, să accept alte caractere, am învățat cât de puternică sunt Am văzut că am îndurat lucruri pe care nu mi le imaginam că pot să le îndur și mi-am demonstrat că sunt o luptătoare”, a mărturisit Ana Porgras.

Sursa foto: Instagram