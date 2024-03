Puștiul minune de la Vorbește lumea, David, fratele milionarului Sebastian Dobrincu și-a aniversat ziua de naștere. A primit cadourile dorite, printre care și un stilou, dar ce l-a impresionat cel mai mult nu are valoare materială, ci una… sentimentală. CANCAN.RO are toate amănuntele despre mesajul care l-a emoționat pe prezentatorul TV de doar 13 ani.

Puștiul minune cu un CV impresionant la doar 13 ani, David Dobrincu, și-a aniversat ziua de naștere. Micul prezentator de la Vorbește lumea a primit cam tot ce și-a dorit. Dar cel mai mult l-a emoționat mesajul venit de peste Ocean, de la fratele său mai mare, Sebastian, aflat în America.

„De ziua mea, am fost răsfățat cu un stilou elegant, cravate, tricouri , un ceas. Dar și cu o colecție impresionantă de cărți, sugerând poate ca ar trebui să-mi dedic mai mult timp cititului.

Dar, cel mai emoționant cadou, care mi-a adus lacrimi de fericire, a fost un mesaj video trimis de fratele meu, Sebastian, din Los Angeles, unde se afla pentru treburi și nu a putut fi prezent la ziua mea. În mesaj, îmi spunea ca se mândrește cu mine și cu realizările mele și asta înseamnă foarte mult pentru mine”, a mărturisit David Dobrincu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Meseria care l-a captivat

Chiar dacă are performanțe în domeniul artistic, puștiul-minune și-a descoperit o nouă pasiune, aceea de a zbura și vrea, în prezent, să devină pilot.

„La 13 ani, îmi doresc sănătate pentru mine și pentru cei dragi. De asemenea, îmi propun să duc la nivelul următor tot ceea ce am construit până acum. În special în domeniul artistic. În plus, mi s-a aprins o nouă pasiune pentru a deveni pilot. Sunt dedicat acestei pasiuni. Citesc, urmăresc documentare și discut cu piloți pentru a învăța cât mai mult despre acest domeniu fascinant. Am avut chiar o experiență minunată la un simulator de zbor, care m-a captivat complet”, a completat acesta.

„Sper că va fi un adolescent echilibrat, precum a fost și fratele său Sebastian”

La rându-i, Carmen Dobrincu, mama milionarului Sebastian Dobrincu și a lui David, a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că odată cu împlinirea acestei vârste, de 13 ani, a fiului său cel mic, începe adevărata provocare a unui părinte, cea din perioada adolescentină.

„Până acum a fost relativ ușor datorită naturii sale curioase, ambițioase și a atracției pentru activități frumoase. Adevărata provocare pentru un părinte începe odată cu adolescența. Dar sper că va fi un adolescent echilibrat, precum a fost și fratele său Sebastian. Și că își va urma drumul fără crize adolescențiale.

Chiar dacă am mai trecut ca părinte prin asta, referindu-mă la adolescența fraților lui David, tot simt că fiecare copil este unic. Și că fiecare experiență este diferită. Sper că pot aplica înțelepciunea acumulată în timpul trecut. Și că pot să fiu o prezență susținătoare și înțelegătoare pentru David în timp ce navighează prin această perioadă a vieții sale”, ne-a spus aceasta.

Un CV impresionant, la doar 13 ani

La doar 13 ani, puștiul minune, elev în clasa a VI- a, a dublat voci pentru producții Disney si Netflix. A realizat o serie de podcasturi cu celebrități precum Andreea Marin, Maia Morgenstern, Urania Cremene, Dr. Cezar, Bogdan & Shurubel, a avut colaborări notabile cu Cezar Ouatu, cu Ana Maria Mărgean, câștigătoarea de la Românii au Talent și cu cunoscuta cântăreață, Ava. A jucat în filme românești (Tabăra, Lecții de viață, Clanul,etc) dar și în producții străine. În același timp David Dobrincu are propria sa rubrică, săptămânală, la Vorbește lumea.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.