Bianca Drăgușanu nu uită și nu iartă nimic. Vedeta i-a transmis, prin intermediul CANCAN.RO, un mesaj ironic Claudiei Pătrășcanu, mama copiilor lui Gabi Bădălău. Aceasta din urmă postase la rându-i, un comentariu ce o viza pe fosta asistentă TV, fără a-i preciza însă numele, dat fiind faptul că instanța i-a interzis acest lucru, după ce a pierdut un proces cu fosta sa rivală.

Nici măcar procesele din instanță ce au loc între Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu nu par să le împiedice pe cele două să se atace atunci când prind ocazia. Și de data aceasta, chiar dacă a pierdut un prim proces în instanță pe care i l-a intentat iubita lui Gabi Bădălău, fosta soție a acestuia a postat un mesaj cu subînțeles la adresa blondinei. Iar războiul dintre cele două nu pare nicidecum pe punctul de a se încheia.

„Nu scot nici o coastă, nu fac nici 100 de abdomene”, a scris Claudia Pătrășcanu, printre altele, în dreptul unei fotografii în care ține în brațe o tavă cu prăjituri.

„Mai mult, eu am și creier”

Contactată pe marginea acestui subiect, replica tăioasă și ironică a Biancăi nu a întârziat să apară.

„Vă asigur că nu-mi lipsește nicio coastă. Și nici de abdomene sau de vreo tavă cu prăjituri nu am nevoie. Mai mult, eu am și creier care-mi funcționează la capacitate maximă. Nu mă interesează postările sau comentariile unor personaje penibile. Am câștigat un proces în instanță. Cine greșește, plătește”, a declarat Bianca Drăgușanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Trecutul tot pare să o urmărească

Claudia Pătrășcanu a trecut printr-un divorț lung și cu scandal de fostul soț, Gabi Bădălău, actualul iubit al Biancăi Drăgușanu. Artista spunea însă, recent, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, că toate rănile din trecut i s-au vindecat complet, că se vede din nou mamă și mireasă și chiar pregătită pentru o nouă relație. Cu toate acestea, artista pare a nu avea pace, dat fiind faptul că Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu sunt împreună. Chiar dacă nu blondina a stat la baza despărțirii lor. Ea a evitat, ce-i drept, să mai pronunțe numele fostei asistente TV, de când a pierdut un proces pe care aceasta i l-a deschis. Dar nu ratează ocazia de a o mai înțepa, din când în când…

Recent, fosta sa soacră i-a făcut plângere penală Claudiei Pătrășcanu. Aceasta este acuzată că a implantat dispozitive de înregistrat în bagajul nepoților săi, în timp ce aceștia erau în casa tatălui său.

