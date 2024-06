Mesajul genial primit de Bianca Drăguşanu, după ce s-a despărţit de Gabi Bădălău: „Nu am Octavia, am Duster. Unde mă…”

Bianca Drăgușanu, renumită pentru gustul său pentru lux și răsfăț în locații exclusiviste, este o vedetă cu principii ferme de viață, pe care le respectă în tot ceea ce face. Blondina a declarat că nu ar ieși niciodată cu un bărbat care conduce o Skoda Octavia, dar el a reușit să o convingă. Vedeta s-a urcat în această mașină și s-a plimbat cu ea prin Capitală, lăsându-și fanii fără cuvinte. Ce i-a scris unul dintre urmăritori la o postare recentă!

La începutul acestui an, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au hotărât să-și mai ofere o șansă, însă relația lor nu a mai funcționat, iar cuplul s-a despărțit pentru a 11-a oară, conform Antena Stars. Acum, admiratorii vedetei au început să-i lase mesaje la postările de pe Instagram.

Bianca Drăgușanu, cunoscută pentru pretențiile sale ridicate în alegerea partenerului de viață, a fost invitată în emisiunea lui Mihai Ghiță, „În oglindă”. Acolo, vedeta a mărturisit că nu s-ar putea îndrăgosti niciodată de un bărbat cu o situație financiară inferioară, considerând că acest lucru demonstrează incapacitatea de a-și construi un viitor strălucit.

Deși pare greu de crezut, este adevărat: nu este pentru prima dată când Bianca Drăgușanu ar călca într-o mașină mai ieftină ca a ei. În cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube „theXclusive”, vedeta a fost provocată de gazda show-ului să se plimbe împreună într-o Skoda Octavia. Bianca a acceptat provocarea.

Un admirator i-a scris Biancăi Drăgușanu la o postare recentă, întrebând-o dacă, în ciuda faptului că nu are o Skoda Octavia, ci un Duster, ar avea vreo șansă să se încadreze în standardele ei.

„Nu pot și mi-ar fi greu! Și nu vreau să te mint că m-aș putea îndrăgosti de un bărbat cu Skoda Octavia, că înseamnă că ceva nu merge acolo, dacă nu conduce o mașină mai șmecheră decât a mea. Dacă el la 40 de ani nu are casă, nu are mașină, nu are afacere, nu are ceva construit, păi înseamnă că nu ai minte în cap.”, a declarat Bianca., în cadrul podcastului „În Oglindă”.

Vedeta a mărturisit atunci că mașina nu este neapărat o problemă pentru ea, ci faptul că nu are destul spațiu în Skoda Octavia și nu este genul la care ea ar visa.

„Eu nu am nicio problemă, mașina e mișto, doar că nu e pentru mine. Eu sunt o femeie înaltă și am nevoie de spațiu. Am bagaje, am copil, am cățel, am nepot, am soră, car tot timpul. Mșina chiar e mișto. Eu vreau să îi fac mamei mele cadou de ziua ei, o Skoda Octavia. Nu sunt mocangistă, adică am bani să o cumpăr. Nu am o problemă, dar nu e genul meu de mașină.”, a mărturisit Bianca.