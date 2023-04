Mesajul Jelenei Ostapenko, după ce a câștigat meciul cu Emma Răducanu. Ce a putut să spună jucătoarea de tenis despre Simona Halep

Emma Răducanu a fost eliminată rapid din primul tur al turneului WTA de la Stuttgart (Germania), după ce a fost învinsă în două seturi, 6-2, 6-1, de letona Jelena Ostapenko. Jucătoarea de tenis a avut nevoie de 58 de minute pentru a câștiga jocul.

Câștigătoare la US Open 2021, Emma Răducanu nu a avut o zi bună, iar adversara sa a știut cum să profite de toate greșelile.

La finalul jocului, Jelena Ostapenko a recunoscut că s-a simțit excelent pe teren. Mai mult jucătoarea letonă a declarat că în unele momente, jocul ei i-a adus aminte de cel din finala Roland Garros din 2017, câștigată în fața Simonei Halep.

”Am fost fără frică și nu m-am gândit prea mult la ce urmează. M-am simțit ca în finala Roland Garros din 2017 în unele momente, am fost concentrată exclusiv pe loviturile mele și am simțit că îmi poate ieși orice.

Chiar și când am ratat unele lovituri, nu m-am descurajat, simțeam că totul e sub control și trebuie să fiu agresivă”, a spus Jelena Ostapenko.

Simona Halep, numărul 1 mondial, după meciul cu Ostapenko

Simona Halep a reuşit să ajungă numărul unu mondial, WTA, după ce a învins-o pe Jelena Ostapenko, în două seturi, 6-2, 6-4, şi s-a calificat în finala turneului de la Beijing.

„Am multe lucruri de spus, dar cuvintele nu pot descrie ce simt acum. Vă mulţumesc pentru sprijinul din această săptămână. Mulţumesc China, am făcut meciuri foarte bune aici, am reuşit să o înving pe Maria Sharapova. E foarte emoţionant, e minunant că am putut face asta. Mulţumesc familiei mele şi celor din echipa mea, inclusiv lui Darren, care nu e aici. E ziua mea specială”, a spus Simona Halep.

Jelena Ostapenko, mesaj dur pentru cei care o critică

Jelena Ostapenko a fost adesea criticată în ultima perioadă pentru modul în care arată din punct de vedere fizic, dar și pentru felul în care se îmbracă pe teren. Sportiva s-a săturat de mesajele dure apărute pe rețelele de socializare și a oferit o replică pe măsură.

„Cred că unele fete sunt poate prea asemănătoare și încearcă să fie mereu la fel ca celelalte. Toată lumea trebuie să fie specială, fiecare trebuie să fie ei înșiși. Cel mai important lucru este că mă simt confortabil și că nu arăt la fel cum arată celelalte fete”, a transmis Jelena Ostapenko într-un interviu pentru Clay Court.