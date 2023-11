Mesajul subliminal al faimoasei Teo Trandafir. Fosta vedetă de la Antena 1, Pro Tv și Kanal D și-a avertizat dușmanii

Teo Trandafir a avut tot timpul un stil unic de a spune lucrurilor pe nume. Mai în glumă, mai în serios, făcând tot felul de comparații sau pe un ton ironic, sunt puține momentele în care prezentatoarea TV nu s-a exteriorizat. De data aceasta, mesajul prezentatoarei TV de la Antena 1, Pro Tv și Kanal D a venit ca un fel de avertizare pentru rivalii săi.

Invitată în emisiunea EGO Life, Teo Trandafir a transmis un mesaj subliminal către toți cei care au îndrăznit sau îndrăznesc să îi facă vreodată rău. Fie că este vorba de partea profesională, fie de cea personală, prezentatoarea TV s-a comparat cu un vultur, pasăre răpitoare cu o vedre incredibil de ascuțită, aripi lungi și picioare puternice. Teo Trandafir a pus punctul pe „i” și și-a avertizat rivalii care au de gând să încerce să îi frângă aripile.

Teo Trandafir: ”Nu sunt un om căruia să-i poți frânge aripile”

”Eu sunt un om căruia nu prea poți să-i frângi aripile ușor. Este greu să rupi aripile unui vultur, chiar dacă el e mic, tot vultur e. Dacă s-a născut vrăbiuță… ghinion. Dar dacă tu știi că ești vultur, deși ești mic, știi că vei deveni un vultur mare, însă doar dacă zbori suficient de departe”, a spus Teo Trandafir în emisiunea Danei Săvuică.

Coincidență sau nu, afirmațiile prezentatoarei TV vin la doar câteva săptămâni de la plecarea sa din platoul emisiunii de la Kanal D, atunci când emisiunea pe care o modera a fost scoasă din grilă, iar toți angajații producției au fost concediați. Privind partea bună a lucrurilor, Teo Trandafir a profitat de schimbare și s-a reprofilat, iar trecerea de la Tv la radio a fost firească și de bun augur.

”Nu e o tragedie. E o perioadă, ca-n viața fiecăruia. Nu am avut timp să mă gândesc la asta. Cred că lucrurile se așază în felul lor natural, așa cum am sperat întoteauna. E foarte posibil să fie vorba doar de o pauză. fabulos. Suntem de la 16 la 19. Eu și cu Mihai ne înțelegem absolut fantastic. Pentru noi e esențial. Că ne simțim din priviri, că știm exact cum să facem ca să nu vorbim unul peste celălalt. Ne place amândurora foarte mult ceea e facem.”, a spus Teo Trandafir pentru CANCAN.RO.

”E foarte complicat”

Cât despre îmbinarea celor două meserii, Teo Trandafir nu crede că ar putea face față în paralel și la Tv și la radio. În prezent, se poate spune că vedeta este mulțumită de job-ul pe care îl are la Radio Impuls. Nu este prima dată când prezintă o emisiune la radio, experință ce a ajutat-o enorm în noul proiect.

”E foarte complicat. Să faci trei ore la radio, nu e așa ușor. Avantajul radioului acesta e. Faptul că informația ajunge imediat. Nu e ca la TV, când mai trece o zi și apare și online, și peste tot.

În TV am intrat cu experiența radioului. Un om de televiziune care nu a făcut radio a pierdut foarte mult, după părerea mea. Ca fluență. Pe mine m-a ajutat enorm. Și toți oamenii de TV, pe care-i știu eu, care au avut lucruri de spus de-a lungul timpului, au început la radio.”, ne-a mai spus Teo Trandafir.