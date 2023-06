Mesajul surprinzător al lui Florin Dumitrescu, după ce a pierdut finala Chefi la cuţite în faţa lui Sorin Bontea

Pe data de 20 iunie, a fost difuzată marea finală a sezonului 11 din Chefi la Cuțite, în care concurenta lui Sorin Bontea a reușit să câștige. La scurtă vreme după ce și-a asumat înfrângerea, Florin Dumitrescu a postat un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare. Laurențiu Neamțu, concurentul în care și-a pus bazele, a reacționat imediat.

Marea câștigătoare a fost Nina Hariton, din echipa lui Sorin Bontea. Ea a reușit să plece acasă cu marele premiu de 30.000 de euro. Nu doar fosta concurentă a fost în delir, ci și Sorin Bontea pentru că a fost în echipa sa. În contextul în care atât el, cât și concurentul lui, Laurențiu Neamțu, au pierdut, Florin Dumitrescu a spus:

„Suntem de acord, da? Am câștigat amândoi o experiență minunată, Laurențiu Neamțu!

Laurențiu a avut un parcurs extraordinar şi sunt mândru că a fost cuțitul meu de aur finalist. Felicitări, Ninei pentru victorie, Sorin Bontea! Plec în vacanță ca să-mi încarc bateriile pentru următoarea bătălie, zic să te pregătești de-acum. Şi felicitări şi lui Pablo, ai avut un concurent redutabil, Cătălin Scărlătescu. A fost o finală memorabilă!”, a fost mesajul pe care l-a publicat Florin Dumitrescu, imediat după finala Chefi la cuțite sezonul 11.

Astfel, Florin Dumitrescu a știut să piardă cu demnitate, dar și să își arate toată aprecierea față de bucătarul pe care l-a luat sub aripa sa la Antena 1.

„Mulțumesc mult, a fost o experiență de neuitat! Mă bucur că am făcut parte din echipa ta și că am transmis ceva constructiv celor de acasă! Amândoi suntem CÂȘTIGĂTORI! Bravo echipe gri, vă mulțumesc din suflet”, a fost răspunsul lui Laurențiu Neamțu, pe Instagram.

(CITEȘTE ȘI: Finala Chefi la Cuțite 2023. Cine este concurentul care a câștigat premiul de 30.000 de euro de la Antena 1)

Cine este Laurențiu Neamțu de la Chefi la cuțite

Laurențiu Neamțu este un concurent care a reușit să ajungă până în finala sezonului 11 de la Chefi la cuțite, sub atenta coordonare a lui Florin Dumitrescu. În spatele camerelor de filmat de la Antena 1, bărbatul de 35 de ani din Brașov este bucătar de mic și a reușit să lucreze în restaurante de lux din întreaga lume, ajungând chiar să gătească pentru vedete precum Céline Dion și Michael Jordan.

„Pasiunea mea pentru bucătărie a început de la o vârstă fragedă, tatăl meu fiind bucătar și lucrând la evenimente private. De la vârsta de 12 ani lucram alături de el. Apoi, de la 19 ani, am plecat din România. Am lucrat ca bucătar patru ani în Cipru, apoi opt ani în America, unde am gătit la restaurante cu stele Michelin din New York, dar și la un country club din Florida, unde taxa de membru era de 160.000 de dolari și unde veneau numai vedete: de la Céline Dion la Justin Bieber. Am gătit și la nunta lui Michael Jordan la clubul alăturat”, a povestit Laurențiu la testimoniale.

(CITEȘTE ȘI: Surpriză uriașă în semifinala Chefi la Cuțite 2023. Gina Pistol i-a uimit pe concurenți. “Succes”)