Mesajul transmis de Betty Salam! Ea și Cătălin Vișănescu împlinesc 7 ani de relație: ”Pentru mine încă este un șoc”

Betty Salam și Cătălin Vișănescu împlinesc șapte ani de relație. Cei doi formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Fiica artistului Florin Salam a transmis un mesaj emoționant!

Betty și Cătălin Vișănescu sunt împreună de șapte ani. În anul 2018, fiica lui Florin Salam a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Cuplul a decis să îl numească Matthias Ștefan. Pe rețelele de socializare, Betty a transmis un mesaj emoționant prin care le spune urmăritorilor săi că „încă este un șoc” pentru ea cât de repede au trecut acești ani. Se iubesc la fel de mult ca-n prima zi, se respectă și sunt unul lângă celălalt, la bine și la greu.

”Împlinim 7 ani de relație, eu cu Cătălin, și mă gândeam așa cum au trecut anii ăștia atât de repede. Ne-am văzut în toate momentele ale vieții și am fost întotdeauna unul lângă celălalt. Pentru mine încă este un șoc că am împlinit 7 ani de relație și nu știu cum au trecut atât de repede. Sunt mândră de noi că am rezistat și că avem ceva împreună. Doar lucruri frumoase”, este mesajul pe care Betty l-a transmis pe rețelele de socializare.

Betty Salam și Cătălin Vișănescu vor să facă nunta după ce se termină pandemia

În 2018, Betty Salam și Cătălin Vișănescu au spus cel mai important ”Da!” din viața lor. A urmat, apoi, botezul băiețelului lor, Matthias, însă cununia religioasă nu a mai avut loc. Fiica lui Florin Salam a dezvăluit că și-a pierdut inelul de logodnă într-o vacanță în Turcia, astfel că evenimentul a fost amânat. Însă, după acest episod, tânăra a mărturisit că a primit un alt inel, iar ea și Cătălin Vișănescu au intenția să își facă nunta după ce trece pandemia.

“Mi-a dat alt inel, m-a cerut din nou! Cu nunta însă cred că mai așteptăm trei, patru ani, până se duce toată nebunia cu pandemia. Vreau ca la nunta mea să fiu nemachiată, îmbrăcată cu o rochie simplă, într-un loc unde să fie și munte, și mare, și numai oameni apropiați. Să fie undeva unde nu am mai fost. Eu am făcut cununia civilă înainte să împlinesc 18 ani și după ce am născut am făcut și botezul. La ambele evenimente am fost epuizată. Nu mai vreau să fie așa”, a spus fiica lui Florin Salam.

Sursă foto: capturi video Youtube – emisiunea ”Teo Show” de la Kanal D