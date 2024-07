Mesajul transmis de Cheloo după ce Maria Diana , o tânără de 19 ani din Iași, a fost ucisă de urs în Jepii Mici: ”Schimbați legea!”

Marți, 9 iulie 2024, Maria Diana, o tânără de 19 ani, și-a găsit sfârșitul în munții Bucegi, după ce a fost atacată de urs. Tragedia a șocat o țară întreagă, mai ales că nu era prima oară când tânăra făcea un traseu montan. În urmă cu puțin timp, Cheloo a postat pe rețelele de socializare un mesaj după tragedia de pe traseul Jepii Mici.

O tânără de 19 ani a murit după ce a fost atacată de un urs. Ea și iubitul ei, aflați într-o drumeție montană, nu au știut cum să reacționeze când animalul sălbatic a apărut brusc și a prins-o de picior. Maria Diana a fost târâtă și, în încercarea de a se salva, a căzut într-o râpă de 120 de metri. Medicii nu au putut să o salveze, declarând decesul la fața locului. Ursul, un exemplar foarte agresiv, a fost împușcat de salvamontiști.

Tragedia a șocat o țară întreagă, mai ales că nu este pentru prima oară când o astfel de nenorocire are loc în țara noastră. În urmă cu puțin timp, Cheloo a postat pe rețelele de socializare un mesaj care pare că face referire la scenele de coșmar care au avut loc marți pe traseul montan Jepii Mici.

Citește și: CE TREBUIE SĂ FACI DACĂ TE ÎNTÂLNEȘTI CU URSUL PE MUNTE. CUM POȚI EVITA TRAGEDIA DIN JEPII MICI

Mesajul transmis de Cheloo după tragedia din Jepii Mici

Cheloo, pe numele său real Cătălin Ștefan Ion, este un rapper român cunoscut ca membru fondator al trupei Paraziții, una dintre cele mai influente și controversate formații de hip-hop din România. Artistul s-a remarcat prin versurile sale provocatoare, critice și adesea explicit sociale, abordând teme precum corupția, ipocrizia și problemele din societatea românească. Pe lângă cariera sa muzicală, Cheloo a fost implicat și în televiziune, fiind jurat în emisiunea „X Factor România”. Stilul său distinctiv și atitudinea neconformistă i-au adus atât aprecieri, cât și controverse, consolidându-și astfel statutul de figură marcantă în cultura urbană din România.

În urmă cu puțin timp, juratul de la iUmor a postat pe rețelele de socializare un mesaj care pare că face referire la tragedia care a avut loc pe traseul Jepii Mici. Mesajul postat de Cheoo s-a viralizat rapid, strângând mai bine de 1,500 de aprecieri și 80 de comentarii.

„…si un vers mai vechi uitat… “romanul de bun gust e mic dejun pentru ursul brun”… schimbati legea baaaaa… vrem si noi statut de specie protejata…”, a fost mesajul postat de Cheloo, pe pagina sa de Facebook.

Cum au reacționat fanii lui Cheloo la postarea făcută de rapper

Fanii rapper-ului s-au arătat încântați de cele scrise de acesta, luând cu asalt secțiunea de comentarii. În timp ce unii i-au dat dreptate pentru cele scrise, alții au încercat să abordeze mai în profunzime tema de discuție.

„Respect !”, „Corect!”, „Iar ursul brun, e mic dejun pentru braconierul bun”, „E greu de înțeles pentru multi povestea asta, dar toți sperăm de o viață la mai bine și sigur ne vom stinge la unison cu dorințele aprinse în țara „mai așteaptă”.Te port in suflet cu respect și tin toast de cate ori am ocazia pentru „Jos Cenzura” și ce va să vină !”, „Sunt ff multi si peste tot. Populatia de ursi a scapat de sub control. Cati oameni trebuie sa mai moara ca sa se inceapa impuscarea pt reducere si tinere sub control a populatiei de ursi care a crescut extrem de mult si periculos?”, sunt doar câteva dintre mesajele lăsate de fanii juratului de la iUmor.

Citește și: DE-A RÂSU` – PLÂNSU` ! A FOST DESCHIS DOSAR PENAL PENTRU BRACONAJ ÎN CAZUL TINEREI UCISE DE URS