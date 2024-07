De-a râsu` – plânsu` ! A fost deschis dosar penal pentru braconaj în cazul tinerei ucise de urs

Marți, 9 iulie 2024, Maria Diana, o tânără de 19 ani din Iași, a fost ucisă de un urs – în timpul unui traseu montan pe valea Jepilor Mici din Masivul Bucegi. Pentru că operațiunea de recuperare a cadavrului era îngreunată de prezența fiarei – la aproximativ 10-15 m distanță de salvatori – autoritățile au decis ca animalul să fie împușcat. Potrivit celor mai recente informații din dosar, în aceste momente a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și braconj cinegetic.

Reamintim că marți, 9 iulie 2024, Diana Maria – în vârstă de 19 ani – a murit în chinuri groaznice după ce a fost atacată de un urs. Alături de iubitul ei, cei doi se deplasau pe un traseu montan din Valea Jepilor Mici – din Masivul Bucegi, un traseu frecventat de către iubitorii de munte – cu destinația cascada Urlătoarea. La un moment dat, în timp ce se aflau pe o potecă, fata a fost atacată de un urs și târâtă într-o râpă.

La aceste scene îngrozitoarea a asistat iubitul Dianei. Deși a încercat – prin mai multe mijloace – să alunge sălbăticiunea, însă efortul a fost în zadar. Iubitul fete a cerut ajutor prin apel la 112, iar salvamontiștii ajunși la locul tragediei au încercat ore întregi să recupereze trupul Dianei din râpă.

„Inițial am vrut altceva, dar ea a zis să facem traseul ăsta, am zis că urcăm la cascadă, să avem o după amiază minunată. A fost neașteptat, am încercat să sperii ursul, dar nenorocirea s-a întâmplat. Preferam să fiu eu”, a spus iubitul Dianei, conform știrileprotv.ro.