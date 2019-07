Mesajul transmis de Silvia Chifiriuc la aniversarea a 10 ani de căsătorie cu Petre Roman

La aniversarea a 10 ani de căsătorie cu Petre Roman, Silvia Chifiriuc a transmis un mesaj pe contul ei de Facebook.

Petre Roman și Silvia Chifiriuc s-au căsătorit în 2009, fructul dragostei lor fiind un băiețel, pe nume Petruș. La aniversarea a 10 ani de când au spus cel mai important ”Da!” din viața ei, artista a transmis un mesaj pe contul ei de Facebook, alături de care a publicat un colaj cu fotografii în care apare alături de Petre Roman și băiețelul lor.

”LA MULTI ANI FERICIȚI!!! Este ziua ta, dragostea mea! S-au implinit 10 ani de căsătorie și peste 10 ani de iubire! Îți mulțumesc…… pentru felul în care ai știut întotdeauna să mă faci să mă simt femeia ta iubită! Mulțumesc părinților tăi pentru că au adus pe lume un băiat reușit, deștept, educat, manierat cu suflet extraordinar de bun, sensibil, iubitor care pe mine mă face foarte fericită. Mulțumesc că ai apărut în viața mea, că exiști în viața mea, ca m-ai făcut să trăiesc acest sentiment de a fi mamă. Sunt o mamă împlinită și o femeie fericită alaturi de băieții mei! Mulțumesc, Doamne!”, a scris Silvia Chifiriuc pe contul ei de Facebook.

Fiul lui Petre Roman, înclinații spre sport

Micuțul Petrus, se pare, că nu-i va călca pe urme tatălui său deoarece are înclinații spre sport! (VEZI ȘI: CUM L-A ANUNȚAT SILVIA CHIFIRIUC PE PETRE ROMAN CĂ ESTE ÎNSĂRCINATĂ)

„Petrus mai și cântă. La pian, încearcă puțin, nu am avut vreme să ne ocupăm mai serios. E înclinat spre sport, fotbal, înot. Face sport acasă cu copiii din cartier de câte ori are timp. E foarte pasionat acum de tot ce înseamnă tricouri, încălțăminte cu Messi.”

Petre Roman (71 de ani) și Silvia Chifiriuc (46 de ani) se gândesc să mai facă un copil. Au un băiețel pe nume Petru (9 ani), dar și-ar dori și o fetiță. A spus-o chiar Silvia care și-ar dori să schimbe din nou scutece. (CITEȘTE ȘI: PETRE ROMAN VREA SĂ FIE DIN NOU TĂTIC LA 71 DE ANI: „DE CE NU?”)

„Petre îşi doreşte mai mult ca mine un al doilea copilaş! Mai vreau încă un copil, dacă îmi dă Dumnezeu, de ce nu? Mi-aş dori o fetiţă, mai ales pentru că mama mea a vrut foarte mult să aibă o nepoţică. Deocamdată, ne bucurăm de băieţelul pe care îl avem. Suntem mândri că îi place să înveţe. Studiază la Şcoala Franceză şi s-a integrat foarte bine, deja este în al patrulea an şi vorbeşte foarte bine franceză (…) “Nu am avut niciodată probleme cu kilogramele în plus, însă am mare grijă de mine: fac sport, saună, masaj, merg la bazin, urc pe munte”, a mărturisit Silvia Chifiruc pentru click.ro.