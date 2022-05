Mesajul unui primar din România: „Oare câte străzi asfaltate s-au evaporat prin bonuri de carburant?”

Primarul din Câmpulung Muscel a introdus carduri pentru mașinile primăriei, pentru a scăpa de sumele pe care le consumau angajații în scop propriu. Banii pe care îi cheltuiau inutil veneau din taxele și impozitele cetățenilor.

Primarul orașului Câmpulung Muscel din Argeș, Elena Lasconi, a venit cu o idee specială pentru a putea reduce banii publici care erau consumați pentru cele trei mașini ale primăriei. A decis să înlocuiască bonurile de carburant cu carduri, pentru ca statul să nu mai plătească deplasările persoane ale angajaților. Dacă în anul 2019 se consumaseră 8.400 de litri, în 2021 au fost doar 2.400.

„Banii voştri. De când am preluat mandatul, am insistat să trecem de la bonurile de carburant la carduri. Am simţit reticenţă, s-a tărăgănat, dar nu am cedat. După câteva luni, am obţinut cardurile personalizate care pot fi folosite strict pentru maşinile Primăriei. Rezultatul: în 2021, pentru cele trei maşini de la Primărie am consumat cu 6.000 de litri mai puţin decât în 2019 şi am plătit cu 34 de mii de lei mai puţin. De ce credeţi că s-a întâmplat asta?", a spus Elena Lasconi.

Elena Lasconi, Primarul din Câmpulung Muscel, a transmis publicului larg problema consumului de carburant din banii cetățenilor. Sumele care sunt pierdute anual prin decontările de benzină sau motorină ale mașinilor statului ar putea fi folosite pentru asfaltarea străzilor, dar sunt utilizate abuziv de unii bugetari.

„Cine credeţi că a beneficiat de bonurile de carburant plătite din banii dumneavoastră? Ca să vă faceţi o idee, cu 34 de mii de lei putem asfalta, de exemplu, strada Nicu Leonard de la notariat până la Primărie. Oare câte străzi asfaltate s-au evaporat prin bonuri de carburant?", a adăugat Elena Lasconi.