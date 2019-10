Mesajul zguduitor al Simonei Gherghe: ”Unde să fie un copil, unde să-l vezi?” Ce s-a întâmplat cu fetița de 10 ani

O fetiță de 10 ani a dispărut, marți, în București, iar Jandarmeria, Poliția, apropiații și voluntarii de la Rescue 4×4 au început căutările. Simona Gherghe s-a implicat și ea. A preluat mesajul unui voluntar de pe Facebook, pe care l-a distribuit.

”Ieri, in jurul orei 13:30, o fetita de 10 ani a dispărut in Bucuresti, in zona Sun Plaza. O cauta Politia de aproape 24 de ore, o cauta Jandarmeria, o cautam noi, voluntarii Rescue 4×4, o cauta voluntarii cu caini utilitari, o cauta multă lume. Rahova, Ferentari, Popesti – Leordeni, Tineretului, Obor, Victoriei, etc, etc, etc. Locatii periate iar si iar. E noapte, se fac 14 grade, e frig, unde sa fie un copil, unde sa il vezi? Te uiti peste tot, poate, poate… si mergi iar si iar, pe avarii, cu 5 la ora, scanand trotuarele, boschetii, locurile virane si locurile de joaca, ne coordonam unii cu altii, incercam sa venim cu idei, unde sa fie un copil, poate la o shaormarie, la caldura, poate la o gura de metrou, poate… daca eu m-am retras la 3 dimineata, rapus de oboseala, colegii mei au ramas pe baricade, alături de autoritati.

Dupa cum vedeti, este un breaking news pe toate posturile de televiziune, in social media, samd. Stirile cu nica, psd, alegeri, iohannis, etc au trecut pe planul doi, primand siguranta unui copil. Sefii din Politie ies din ora in ora la declarații, cum au facut dupa scandalul din Piata Constituției. Ministrul internelor e in priza.

Am impresia ca o cautam in ilegalitate, serios, asa, pe sest, sa nu deranjam.

Voi cum v-ati simti daca al vostru copil ar fi dispărut de ieri?”, este mesajul transmis de Răzvan Chiriță, voluntar Rescue 4×4, și distribuit de Simona Gherghe.

Fetița avea să fie găsită după ore de panică generală. *𝗟𝗘: 𝗔 𝗳𝗼𝘀𝘁 𝗴𝗮𝘀𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗰𝗲𝘁𝗮𝘁𝗲𝗮𝗻 𝗶𝗻 𝘇𝗼𝗻𝗮 𝗖𝗼𝗿𝗮 𝗣𝗮𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗺𝗼𝗻, 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗼𝗸! 𝗠𝘂𝗹𝘁𝘂𝗺𝗶𝗺 𝘁𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼𝗿 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗮𝗷𝘂𝘁𝗼𝗿!!!*, a anunțat voluntarul pe pagina de socializare.