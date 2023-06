Meseria la care Carmen Tănase visa! Nu are nicio legătură cu actoria: „Soarta a ales pentru mine”

Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. De-a lungul timpului a jucat în numeroase producții românești, dar și internaționale. Însă, vedeta a fost la un pas de a o porni pe un alt drum în viață. În urmă cu mulți ani, aceasta își dorea să își construiască o carieră într-un cu totul alt domeniu. La ce meserie visa Carmen Tănase?

Carmen Tănase este o actriță de renume. Aceasta a făcut furori atât pe scena teatrului, cât și pe micile ecrane. A trecut prin toată paleta de personaje, de genuri și pare că nimic nu îi este necunoscut atunci când vine vorba despre actorie. Este o profesionistă, iar publicul din țară, dar și cel din străinătate o apreciază. Este clar că a fost făcută pentru această meserie și spune că iubește actoria, iar acum nu se poate imagina făcând altceva.

Însă, în urmă cu mulți ani, Carmen Tănase nu se gândea deloc să o apuce pe acest drum. După actorie, a doua pasiune a ei este legată de animale. Actrița este o iubitoare desăvârșită a ființelor necuvântătoare și s-a gândit să își pună viața în slujba lor. Așadar, vedeta se gândea să devină medic veterinar. Însă, acum admite că meseria nu ar fi fost prea potrivită pentru ea și asta pentru că s-ar fi implicat emoțional mult prea mult.

„Fiind în priză tot timpul, bătrânețea nu își permite să se lipească de mine, bănuiesc. Nu știu cum ar fi să nu îmi placă locul unde muncesc, pentru mine este foarte bine. Mă gândesc că trebuie să fie foarte rău să te duci la muncă cu chin și să aștepți cu nerăbdare să pleci de acolo.

La mine nu se întâmplă lucrul ăsta. Eu nu aș pleca deloc de la teatru sau de la filmări. Eu aș fi vrut să devin medic veterinar, îmi plac mult animalele, dar ,probabil, nu aș fi putut până la capăt. Cred că tot actoria era drumul meu. Oricum ai schimba drumul, cred că soarta ți-l alege. Soarta a ales pentru mine!”, a declarat Carmen Tănase, potrivit playtech.ro.

(CITEȘTE ȘI: SCANDAL MONSTRU ÎN TVR DIN CAUZA CELEBREI CARMEN TĂNASE. ACTRIȚA AR FI FOST „INTERZISĂ” SĂ APARĂ LA O EMISIUNE FĂRĂ AUDIENȚĂ)

„Sufletul îți e făcut zdrențe”

Deși nu a devenit medic veterinar, Carmen Tănase este o adevărată salvatoare pentru multe animale. Casa vedetei este plină de pisici și câini, iar majoritatea dintre aceste animale au fost salvate de pe stradă. Actrița spune că nu poate să treacă indiferentă pe lângă un suflet abandonat, așa că în timp „colecția” ei de patrupede s-a mărit destul de mult.

În cadrul unui interviu, Carmen Tănase declara că jumătate din veniturile sale se duc pe mâncarea și îngrijirea animalelor. Întreținerea acestora este destul de costisitoare, însă nu asta este cea mai mare problemă. Lucrul care o distruge pe actriță este că nu pentru fiecare animal pe care l-a luat de pe stradă există salvare, iar unele dintre ele se sting din viață, lucru ce o face pe Carmen Tănase să sufere teribil.

„Tot timpul au probleme pisicile. Unele s-au și dus pe altă lume, au apărut altele. Animalele nu sunt o problemă. Problema este că oamenii nu sunt responsabili. La țară, fiind mai mică comunitatea și probabil că s-a auzit că m-am dus pe acolo, se abandonează la greu în jurul casei mele. Întotdeauna sunt probleme pentru că sunt prea mici, uneori abia le-au dat ochii. Eu nu am cum să trec pe lângă ele. Așa m-a făcut pe mine Dumnezeu. Eu mor dacă mă gândesc că am lăsat în urmă un suflet care are nevoie de ajutor. Atunci iau și îmi îngreunez viața, pentru că e grea viața mea.

E și foarte costisitor. Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut posibilitate până acum. Când filmam în Buftea, toată lumea știe că jumătate din gajul meu se ducea pe sacii de mâncare pentru căței. Nu că este costisitor, dar este dureros. Îi iei, îi salvezi, le dai cu biberonul. Știi ce înseamnă să dai cu biberonul la șapte căței?! Când ai terminatul cu ultimul îl ia iar foamea pe primul. Apoi îți mor și sufletul îți e făcut zdrențe”, declara Carmen Tănase, potrivit avantaje.ro.

(VEZI ȘI: CARMEN TĂNASE, ENTUZIASMATĂ DE TURNURA VIEȚII LA 62 DE ANI: “POLIȚIA MĂ RECUNOAȘTE CA…”)