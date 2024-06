Meseria la mare căutare în România! Se câştigă până la 14.000 lei, dar e deficit de angajaţi

România deține terenuri agricole, dar puțini sunt oamenii care chiar își doresc să le și muncească. Acest loc de muncă îți poate aduce un venit consistent, chiar la fel de mult cât câștigă și un IT-ist pe lună. Este nevoie de sute de oameni, dar mulți aleg să plece peste hotare. Acum, când este sezonul prelucrării pământului, fermierii sunt în plină căutare.

Agricultorii sunt la mare căutare în țara noastră! Salariul de vârf la care poate ajunge un tractorist este de 14 000 de lei net, dar trebuie luat în considerare că nu toate companiile agricole oferă acești bani. Pe lângă asta, meseria de tractorist nu este una chiar foarte simplă, din cauza noilor modele de combine agricole, mulți dintre muncitori le este greu să le manevreze și să se învețe pe ele, astfel orice eroare poate duce utilajul în service, iar reparația poate ajunge undeva la 400.000 de euro.

Angajatorii au început să se plângă din cauza lipsei de fermieri și sunt nevoiți să lucreze tot cu oamenii vechi din firmă. Fermierii nu se regăsesc în această muncă, pentru că ei consideră că este un viitor foarte greu în România și nici salariile generoase nu îi încântă.

Unul dintre cel mai mare obstacol este plecarea tinerilor peste hotare, pentru a căuta acolo un loc de muncă. Foarte mulți dintre ei nu sunt atrași de ceea ce înseamnă nu loc de muncă în România și preferă să caute în alte țări. Potrivit agricultorilor, aceștia ajung să câștige mai puțin în afară, față de România, dacă ar lucra în agricultură.

„De când am ajuns in fermă, de trei ani de zile, doar eu lucrez cu dânsa, recoltez toate culturile. Nu avem personal să îl instruim să poată să meargă pe așa ceva. Este un utilaj destul de complex. Trebuie să fii foarte atent, trebuie să fii cu mintea aici, cu ochii. Deci nu trebuie să fii cu capul in nori, cu muzica la maxim sau așa mai departe. Nu, trebuie să fie liniște, să asculți combina”, a transmis Cristian Boghiu, inginer agronom, pentru Euronews.ro