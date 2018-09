METEO 4 SEPTEMBRIE! Se răcorește și vin ploile în mai multe zone

Marti vine cu ploi in mai multe zone din tara. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi si vijelii pentru mai bine de un sfert din judetele tarii. Astfel, pana marti la ora 23:00 sunt sub avertizare Alba, Arad, Bihor, Cluj, Caras-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Sibiu, Salaj, Timis si Valcea.

Meteorologii anunta ca vor fi 32 de grade in Moldova si Muntenia, 29 in Maramures, Oltenia si Transilvania, 26 in Crisana si Banat si 31 in Dobrogea.

In Capitala incepe sa scada temperatura. Meteorologii transmit ca vor fi 31 de grade ziua si 17 noaptea.

Iata maximele prognozate sambata in alte orase din tara:

Brasov: 25 grade

Constanta: 28 grade

Suceava: 28 grade

Baia Mare: 27 grade

Cluj-Napoca: 27 grade

Pitesti: 28 grade

Sibiu: 26 grade

Iasi: 30 grade

Galati: 31 grade

Arad: 23 grade

Ploiesti: 30 grade

Timisoara: 23 grade

Craiova: 28 grade

Drobeta-Turnu Severin: 27 grade

Giurgiu: 30 grade.