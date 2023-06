Mezzosoprana Andreea Ilie încă nu și-a revenit din șoc! Era cea mai bună prietenă a lui Stephan Pelger, designerul care și-a pus capăt zilelor săptămâna trecută. Artista ar fi trebuit să dea ochii cu creatorul de modă, dar el nu a mai apărut. Se întâmpla cu o zi înainte de tragedie. Acum, îi este ciudă că nu a insistat să-l întâlnească. Îi e ciudă că nu a vrut să-l deranjeze, să ia o rohie de la el, pentru un eveniment la care a participat. Și unde l-a așteptat pe designer. Pe prietenul ei. Și multe altele… Andreea avea să facă dezvăluiri cutremurătoare, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

La repetiții se afla Andreea Ilie. Celebra mezzosoprană și-a făcut, însă, timp pentru a vorbi despre Stephan Pelger, designerul care, din motive încă neștiute, s-a sinucis. Viața lui era tristă în ultima perioadă, se afla în depresie, lua pastile cu pumnul. Andreea i-a fost cea mai bună prietenă, chiar dacă se cunoșteau doar de câțiva ani. Dar…

”Mi-e ciudă că nu am apelat la el! Nu m-am gândit la ce o să se întâmple!”

CANCAN.RO a vorbit cu mezzosoprana despre cel care a fost Stephan Pelger. Dezvăluirile sunt cutremurătoare. Andreea crede că ar fi putut să-l salveze, dacă ar fi insistat cu o întâlnire. Nu are nicio vină, dar gândurile nu-i dau pace.

”Eram foarte apropiați. Lunea trecută, îmi spusese că trebuie să ne vedem, să facem un proiect, o ședință foto avea el în minte, cu cele 7 păcate, din Biblie, și închiriase Biserica Neagră de la Brașov. Rămăsese să facem săptămâna asta. În seara dinainte de evenimentul Viva, i-am dat mesaj să vină, că așa rămăsese, și mi-a zis că nu vine, că are muncitori în casă”, povestește Andreea.

Își amintește de clipele petrecute alături de el. ”Vorbeam zilnic. Ideea este că, de când am iubitul la Brașov, nu ne mai vedeam așa des, cum ne vedeam acum doi ani, când eram non stop împreună. A fost și la mine acasă la Timișoara, îi trimiteam mâncare de la ai mei, ce să zic, eram apropiați tare. Pentru mine era cel mai bun prieten, venea la toate spectacolele mele…

Așa mi-e ciudă că nu am apelat la el să-mi dea rochie la Viva… Nu m-am gândit, că puteam să merg atunci la el acasă. Luasem rochie din altă parte, mă gândisem să nu apelez… Că e ocupat… Noi am vorbit în ziua aia. Nicio clipă nu m-am gândit la ce o să se întâmple, îți dai seama. Eu, de două zile, am slăbit în ultimul hal, nici acum nu-mi vine să cred”, continuă mezzosoprana.

”Îmi pare rău că nu l-am ajutat mai mult!”

Ce i-a transmis Andreei mama lui Stephan Pelger? ”Eu trebuie să cânt la înmormântarea lui Ave Maria. Nu știu dacă voi putea, cum voi fi… Eu știu că el și-ar fi dorit și m-a rugat mama lui acum. El mă suna pe video și o punea pe mama lui și vorbeam cu ea. Chiar dacă nu am cunoscut-o față în față, mereu o suna, în fiecare zi”, dezvăluie artista.

Andreea Ilie avea să devină chiar muza lui Stephan. ”L-am cunoscut la Brașov, acasă la cineva. Mi se pare foarte puțin, dar parcă-l știu de-o viață. După aceea am devenit, practic, muza lui. Făcea cu mine toate shooting-urile pe care le avea. Îmi pare rău că nu l-am ajutat mai mult, nu m-am gândit. Știu că avea probleme cu banii, chiar el se plângea, că după pandemie nu a mai văzut nimic, că toată lumea vrea gratis. Îmi zicea mereu: tu ai un venit, Andreea, la operă, eu nu am așa ceva”, încheie Andreea Ilie.

