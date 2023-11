„Mi-a sărit popcornul din gură! Nu ți-e frică de socrul tău?!” Reacție uimitoare a unui fost concurent la America Express despre „lașul” Edward Sanda

Drumul Aurului a ajuns la final pentru Edward Sanda și Cleopatra Stratan, după doar 3 săptămâni. Cuplul a părăsit America Express de la Antena 1, s-au întors acasă și și-au reluat activitățile zilnice. Parcursul lor, însă, a fost urmărit nu doar de telespectatorii și fanii emisiunii, ci și de Cătălin Bordea și Nelu Cortea, care și-au spus opinia în cadrul unui podcast special conceput pentru show. Comendiatul a susținut că, în anumite situații, artistul a fost „laș”, preferând să o lase pe soția sa să facă anumite probe. Iată detaliile mai jos.

Una dintre cele 9 echipe participante la America Express a fost formată din Edward Sanda și Cleopatra Stratan. Cuplul a rezistat în competiție timp de 3 săptămâni și, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, ar fi încasat în jur de 1.500 de euro pentru fiecare săptămână pe care au petrecut-o pe Drumul Aurului. Informațiile se regăsesc la acest LINK. Zilele trecute, Cleopatra Stratan a fost surprinsă de CANCAN.RO în timp ce se plimba singură prin oraș. Imaginile exclusive pot fi vizualizate AICI.

Citește și S-A AFLAT! CARE SUNT CELE TREI ECHIPE DIN SEMIFINALA AMERICA EXPRESS 2023, DE LA ANTENA 1

Activitatea cuplului de la America Express a fost intens urmărită de fani, iar pe rețelele de socializare au comentat diverse decizii care au fost luate. De exemplu, au existat situații în care Edward Sanda i-a sugerat soției sale, Cleopatra Stratan, să facă anumite probe. Acest aspect fie i-a deranjat, fie i-a amuzat pe unii dintre telespectatori.

Cuplul a avut parte și de situații periculoase la America Express. De exemplu, într-una dintre ediții, Cleopatra Stratan și Edward Sanda au avut parte de un real șoc, atunci când au fost înconjurați de 3 motocicliști înarmați. Vezi AICI detaliile.

Vezi și TATĂL CLEOPATREI STRATAN DE LA AMERICA EXPRESS ARE UN OBICEI LA CARE NU RENUNȚĂ NICIODATĂ. NU ȚINE CONT DE FAPTUL CA A ÎMPLINIT DEJA 53 DE ANI

În cadrul emisiunii „Podcastito Express”, Cătălin Bordea și Nelu Cortea au comentat câteva imagini și situații de la America Express. Printre altele, în centrul atenției a fost și Edward Sanda, care nu și-a asumat riscul în anumite probe în show-ul de la Antena 1. Cătălin Bordea a făcut referire la proba la înălțime pe care au avut-o de făcut cuplul. Atunci, Edward Sanda i-a spus soției sale să urce ea pe un turn înalt, el refuzând să ia parte la probă.

„Vreau să-i mulțumesc lui Edward Sanda! De acum încolo, când o să am orice urmă de lașitate, am păstrat momentul ăla cu el. Când o să zic: «Cred că am fost laș astăzi», o să pun momentul ăla cu el: «Baby, e prea periculos, hai tu!».

Eu când am văzut faza aia la TV, mi-a sărit popcornul din gură. Am zis că aia e făcută la montaj: au lipit «baby» cu «este», cu «prea periculos» și cu «hai tu» din altă zi, că altfel nu ai cum așa ceva, așa laș?!”, a spus Cătălin Bordea.