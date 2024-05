”Mi-am făcut bagajul!” CANCAN.RO are detaliile de ultimă oră: medicul a pus-o în gardă pe Ana Baniciu, însărcinată în 9 luni!

Ana Baniciu a intrat pe ultima sută de metri cu sarcina. Teoretic, ecograful estimează luna iunie, practic însă se poate întâmpla oricând, având în vedere că este vorba despre o naștere naturală. Marea dorință a Anei este să se mute în noua casă, o vilă moștenită de la bunici și unde a copilărit, până la venirea noului membru. Prin urmare, procesul de mutare va fi demarat în acest weekend. Fiica lui Mircea Baniciu a declarat, pentru CANCAN.RO că are bagajul gata pentru spital, ea respectând recomandarea medicului ginecolog.

Ana Baniciu și Edy Kovacs vor deveni, pentru prima dată, părinți luna viitoare, când își vor cunoaște bebelușul. Până atunci, cei doi trebuie să își inaugureze căminul conjugal, iar ultimele pregătiri se fac în acest sens.

“Ne mutăm weekendul ăsta, exact înainte de naștere practic. Termenul e în iunie, pe 12 iunie, cam așa, dar vedem când vrea bebelușul să vină, pentru că voi naște natural. Ideea e că reușim să ne mutăm săptămâna viitoare. Bebelușul are o camera superbă, pe verde, cred că e cea mai frumoasă cameră din casă. Se montează mobila zilele astea și trebuie să facem curat, să ne mutăm toate lucrurile. O să dureze câteva zile”, ne-a spus fiica lui Mircea Baniciu.

Ana va superviza întreaga operațiune, rezumându-se să dea indicații și să lucreze cu mâinile, tocmai pentru a evita orice fel de efort. Tot ce este necesar pentru bebeluș este achiziționat, viitoarea mămică dorindu-și ca băiețelului și ei să nu le lipsească nimic în perioada de acomodare.

Ana Baniciu: „Am bagajul făcut”

Mai mult, la recomandarea medicului care îi urmărește sarcina, viitoarea mămică și-a pregătit lucrurile necesare pentru zilele pe care le va petrece în spital, după naștere.

“ Mă simt foarte bine. E clar o perioadă mai grea, pentru că e pe ultima sută de metri și acum se resimte toată sarcina. Mă mișc mult mai greu, dar am avut o sarcină ușoară, îi mulțumesc lui Dumnezeu. A fost totul ok și nu am întâmpinat niciun fel de probleme. Sper ca și nașterea să fie o experiență extraordinară, așa cum mi-o imaginez, fiind una naturală. Am bagajul făcut, pentru că mi-a zis domnul doctor că în orice moment se poate întâmpla și sunt pregătită”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Ana Baniciu.

Ana Baniciu: „Mi s-a părut normal să îi anunț după ce vine bebelușul”

Cuplul a decis să aleagă numele copilului în momentul în care îl vor vedea, tocmai pentru a fi siguri că au luat cea mai bună decizie.

“Avem o listă de nume și vrem să-i vedem fățuca, să îl cunoaștem și să vedem ce i se potrivește la fața locului. Suntem mai atipici un pic. Pe lista scurtă sunt vreo 3 nume”, ne-a spus viitoarea mămică.

În ceea ce privește părinții spirituali ai băiețelului, Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs au decis să fie doi buni prieteni de-ai lor, câte unul din partea fiecăruia. “Va avea 2 nași, pe cineva din partea mea și pe cineva din partea lui Edi, sunt prieteni foarte apropiați, o să aflați la momentul respectiv. E surpriză și pentru ei! Mi s-a părut normal să îi anunț după ce vine bebelușul și atunci vor afla și se vor bucura cu siguranță. Mergem la sigur, doar că am zis că poate facem o chestie frumoasă, chiar cu bebelușul, să fie mai emoționant”, a mai spus, pentru CANCAN.RO, Ana Baniciu.

