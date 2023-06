Mia Khalifa, mai încântătoare ca niciodată. Pictorial de nota 10 pentru cunoscuta actriță | FOTO

Nu îți vei putea lua privirea de la ea! Mia Khalifa a fost protagonista unui pictorial incendiar. Fosta actriță de filme pentru adulți s-a fotografiat în costum de baie, iar imaginile pe care le-a publicat în mediul online au devenit imediat virale! Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii!

Mia Khalifa a renunțat la filmele pentru adulți, iar în prezent participă la emisiuni sportive și face bani din postările pe Instagram. Cu toate acestea reușește să arunce internetul în aer! Recent, bruneta și-a expus formele deja bine cunoscute pe rețelele de socializare.

Pe pagina de Instagram, fosta actriță a reușit să strângă o comunitate uriașă de fani, peste 27 de milioane de urmăritori. Bruneta obișnuiește să le încingă imaginația celor care o urmăresc, însă ultimele imagini i-au lăsat pe mulți fără cuvinte!

Frumoasa brunetă a vrut să profite de începutul verii, astfel s-a lăsat fotografiată pe o plajă la apusul soarelui. Pentru ședința foto, Mia Khalifa a ales să își arate trupul în mai multe ținute.

În una dintre imagini, Mia Khalifa apare îmbrăcată într-un costum de baie negru, simplu, pe o placă de paddle. Într-o altă fotografie, vedeta poartă o rochie albă, vaporoasa și se scaldă în ocean. Ce priveliște!

Câți bani a făcut Mia Khalifa în industria filmelor pentru adulți

Mia Khalifa a devenit cunoscută drept una dintre cele mai faimoase actrițe din filmele pentru adulți. Puțini sunt cei care știu însă, faptul că bruneta a activat în acest domeniu doar câteva luni. Cu toate acestea, a fost un timp suficient pentru a se îmbogăți! Mia Khalifa a reușit să facă aproximativ 12.000 de dolari pentru munca sa.

„Credința greșită este că am făcut milioane și milioane din drepturile reziduale pentru munca depusă. Nimic mai fals. În realitate, am făcut în jur de 12.000 de dolari în total, în toată cariera mea în industrie. Mi-era aproape imposibil să duc o viață normală”, a scris Mia Khalifa.

Mia Khalifa a trecut printr-un divorț

Mia Khalifa și fostul său partener, Robert Sandberg, au fost căsătoriți doi ani. În 2021, fosta actriță de filme pentru adulți, anunța în mediul online că vrea să divorțeze, deși, atât ea, cât și fostul soț au încercat să își salveze relația.

Aceasta a mai mărturisit faptul că între ei va existat întotdeauna dragoste și respect, chiar dacă mariajul lor a ajuns la sfârșit.

„Putem spune cu încredere că am încercat din răsputeri să facem această căsnicie să funcționeze, însă după aproape un an de terapie și eforturi, ne despărțim știind că avem un prieten pe viață unul în celălalt, și că am încercat.

Vom avea întotdeauna dragoste unul pentru celălalt și respect, deoarece știm că nu a existat un incident izolat care a dus la despărțirea noastră, însă, un cumul a mai multe diferențe de nerezolvat, fundamentale, pentru care nimeni nu poate fi învinuit.

Încheiem acest capitol fără regrete, urmând să începem amândoi pe cont propriu, separat, însă conectați printr-o familie incredibilă, prieteni și dragostea pentru căinii noștri.

A durat mult, însă suntem mândri că ne-am acordat timpul necesar, și putem pleca spunând că dat ce am avut mai bun”, a scris Mia Kalifa, pe rețeaua de socializare.