Michael Buble va deveni tată pentru a patra oară! Cântăreţul a dat vestea cea mare

Bucurie mare în familia lui Michael Buble! Cunoscutul artist a dezvăluit că el și soția sa urmează să devină părinți pentru a patra oară, peste numai câteva luni.

Michael Buble este în culmea fericirii! Celebrul artist a anunțat că soția sa, Luisana Lopilato, este însărcinată cu al patrulea lor copil. Michael Buble a dat vestea cea mare printr-un mod inedit. Acesta a lansat o nouă piesă I’ll Never Not Love You, prin care şi-a anunţat fanii că familia lui se măreşte cu încă un membru.

În videoclipul piesei, Luisana poate fi văzută ţinându-şi mâna pe burtică, în timp ce cuplul recreează momentul în care s-au întâlnit pentru prima dată și și-au dat seama că sunt îndrăgostiți.

Drama prin care a trecut artistul

Michael Buble și Luisana Lopilato sunt căsătoriți din 2011 și au împreună trei copii. Noah, în vârstă de opt, Elias, şase şi Vida, trei ani.

În urmă cu câțiva ani, Michael Buble a anunțat că fiul său Noah, care avea numai trei ani, a fost diagnosticat cu cancer la ficat. Se întâmpla în anul 2016, iar Michael Buble povestea la acel moment că se va retrage din viaţa publică.

„Suntem devastaţi de această veste. Noi am fost întotdeauna foarte vocali în ceea ce priveşte importanţa familiei şi dragostea pe care trebuie să le-o oferim copiilor noştri. Eu şi soţia mea am luat o pauză de la carieră pentru a ne dedica tot timpul şi atenţia să-l ajutăm pe Noah să se însănătoşească“, declara artistul în 2016.

Sursă foto: Instagram