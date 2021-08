Comediantul Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, a vorbit în cadrul unui videoclip despre ce s-a întâmplat, de fapt, duminică seara în centrul Capitalei, pe Calea Victoriei. Inițial, s-a spus că actorul ar fi spart vitrina unui magazin în momentul în care s-a ”încăierat” cu un bărbat.

”Pentru că televiziunile preferă să inventeze c******i doar ca să aibă știri, asta când se întâmplă atât de multe lucruri în lume și există informații adevărate care ar trebui livrate, am făcut acest clip în care vă povestesc ce ni s-a întâmplat”, începea mărturisirea lui Micutzu.

Micutzu și iubita lui au fost agresați pe stradă de către un bărbat care se afla la o terasă. Acesta a început să îi agreseze în public, să îi adreseze injurii la adresa sa, iar până la o ”încăierare” a fost doar un pas.

”Băiatul care mă înjura în video m-a înjurat mai mult de un minut și jumătate. Era și Poliția de față. Treaba este simplă: mergeam pe Calea Victoriei cu iubita mea și un prieten pictor, un om trecut de 50 de ani. Mă îndreptam către club, voiam să ajung la ziua unui prieten. Și cum mergeam eu așa, pe dreapta era o terasă. Un băiat de acolo a început să facă niște miștouri la adresa mea. Am mers mai departe și i-am arătat un deget, lucru care l-a enervat și mai mult. Am traversat spre club, foarte aproape de trecere. Omul a început să mă înjure și să-mi spună ceva de genul: măcar treci, grasule, pe la trecere.

Nu am mai putut să înghit toate c********e astea. Dacă nu îți place ceva, spune-o în mod civilizat. În momentul în care îmi injuri familia, pe Internet își pot da block. Sunt ani întregi de când se întâmplă asta. În mine s-au strâns niște frustrări. (…) Într-adevăr, s-a pus un punct în seara de duminică. Atunci am lăsat, pe trotuar, pungile de cadou pe care le aveam în mână, ca să mă întorc la băiatul respectiv și să-i zic că nu e normal să vorbească așa cu mine. I-am arătat degetul. La un moment dat, s-a ridicat de la o masă un asociat al locului respectiv, pe modul bodyguard în fața mea. S-a pus în fața mea agresiv. Eu nu am reacționat agresiv, ci i-am zis să se dea la o parte să vorbesc cu prietenul lui. Iubita mea i-a spus să se liniștească, iar el a împins-o. I-am zis că dacă mai pune mâna pe ea îl omor. Apoi i-a dat o flegmă pe mână. În acel moment, am văzut negru și am reacționat. A reacționat și el și a dat câțiva pumni în aer, dar i-a dat câțiva pumni și prietenului meu pictor. Prietenul meu avea o sacoșă în mână și a aruncat-o spre geamul care s-a spart, geamul aparținând localului la care băiatul în negru era asociat”, a mai spus Micutzu.

Comediantul Cosmin Nedelcu a mers la poliție pentru a da declarații

”Apoi m-am dus la terasă să zic că vreau să plătesc geamul spart. M-am întors cu niște prieteni ca să nu escaladeze lucrurile. (…) Omul de acolo a ieșit cu scândura, apoi a venit Poliția. (…) Am mers la secție doar ca să dau o declarație în calitate de martor și pentru ca iubita și prietenul meu să depună plângere pentru că au fost agresați”, a adăugat Micutzu.

