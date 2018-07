Mihaela Buzărnescu e în sferturi la BRD Bucharest Open!

Jucătoarea de tenis Mihaela Buzărnescu, locul 25 WTA și cap de serie numărul 2, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului BRD Bucharest Open. După ce în primul tur al competiției compatrioata noastră a trecut fără emoții de muntenegreanca Danka Kovinic, locul 134 WTA cu scorul de 6-2, 6-4, în optimi ea a dispus în două seturi cu 6-3, 7-5 pe Tamara Zidansek din Slovenia.

„Publicul este în număr foarte mare și vreau să le arăt că joc bine. Am fost emoționată, pe parcursul setului doi mi-am pierdut din energie. S-a acumulat oboseală și mi-e din ce în ce mai greu, dar mă refac și voi reveni. Vă mulțumesc că m-ați încurajat și că ați suportat tot ce am făcut pe teren. Datorită fanilor am venit, să mă vadă în persoană”, a declarat Mihaela Buzărnescu după meci.

Aceasta este a treia victorie jucătoarei române în faţa Tamarei Zidansek, după cele obţinute în 2015, la Zawada (Polonia), şi 2017, la Toyota (Japonia). Buzărnescu şi-a asigurat un cec de 5.900 dolari şi 60 puncte WTA pentru calificarea în sferturile de finală, acolo unde o va întâlni pe Yafan Wang (China). Aceasta a beneficieat de abandonul franțuzoicei Pauline Parmentier din Franţa, cap de serie numărul 7 și a obținut o calificare nesperată în sferrturi la turneul bucureștean.

În schimb, Irina Bara, cea de-a treia româncă calificatăă în optimi la simplu, a fost eliminată de Polona Hercog din Slovenia cu scorul de 5-7, 2-6.

Astăzi Sorana Cîrstea, va lupta pentru a o însoți pe Buzărnescu în sferturi.

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, va juca astăzi de la ora 17:30 pentru accederea în sferturile de finală ale turneului BRD Bucharest Open cu belgienca Maryna Zanevska.

Aflată pe locul 57 WTA şi cap de serie numărul 5 la BRD Bucharest Open, Sorana Cîrstea a acces în opimi, după ce a învins-o cu scorul de 6-3, 6-3, pe sportiva Cagla Buyukakcay din Turcia, locul 195 WTA la capătul unui meci care a durat o oră și 18 minute.