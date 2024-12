Mihaela, fosta soție a lui Silviu Prigoană, a avut bucurie la Cătălin Botezatu! ”A fost acolo… pentru mine!” Dezvăluiri spumoase despre legătura neștiută

După dispariția bruscă a lui Silviu Prigoană, detalii neașteptate ies la iveală din trecutul soției regretatului afacerist. Mihaela Botezatu, cea care i-a devenit soție în fața lui Dumnezeu în anul 2016, se pare că a avut legături, în trecut, cu cel mai celebru designer din România. Coincidența face că împărtășesc și același nume de familie. Bineînțeles, nu mai există dubii că vorbim despre Cătălin Botezatu. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, faimosul creator de modă face dezvăluiri spumoase despre legătura dintre el și văduva milionarului. Din spusele sale, Mihaela Botezatu era o fană înfocată a designerului care a frânt nenumărate inimi. Iar din dorința arzătoare de a trece pragul admirației, către ceva mai profund, soția lui Silviu Prigoană nu rata niciun eveniment important din viața regelui fashion-ului. Ce s-a întâmplat de fapt între cei doi, cât de departe s-a ajuns, dar și în ce relații sunt protagoniștii de astăzi în prezent, ne spune chiar creatorul de modă.

Cătălin Botezatu a fost motivul pentru care au suspinat multe doamne și domnișoare de-a lungul anilor. Nume celebre din showbiz-ul românesc au făcut adevărate pasiuni pentru cunoscutul designer, admirat și adulat de suflarea feminină din România și nu numai. Puțini sunt cei care știu că printre acestea se numără și Mihaela Botezatu, cea care i-a fost soție lui Silviu Prigoană. Înainte ca aceasta să-și găsească liniștea în brațele regretatului milionar, l-a curtat asiduu pe faimosul creator de modă.

CITEȘTE ȘI: Cătălin Botezatu, agasat de femei celebre! Primește poze deocheate și propuneri indecente! „Sunt obsedate, vor să le fac copii!!”

Era nelipsită de la lansările de carte ale lui Cătălin Botezatu, în toate colțurile țării și a făcut tot posibilul ca relația lor să avanseze. Din păcate însă, sentimentele nu i-au fost împărtășite, iar designerul a păstrat legătura dintre cei doi la nivel amical. Cu toate acestea, Cătălin Botezatu își amintește cu drag de acele vremuri și povestește cum a gestionat el situația la momentul respectiv.

Soția lui Silviu Prigoană a avut o slăbiciune pentru Cătălin Botezatu

Mihaela Botezatu a fost una dintre fanele înfocate ale regelui modei din România, așa cum chiar el recunoaște. Însă, spre deosebire de celelalte admiratoare, care erau mai agresive și mai insistente, soția regretatului Silviu Prigoană a păstrat limitele decenței și ale eleganței. Relația dintre ea și Cătălin Botezatu s-a rezumat la o amiciție, iar după ce a devenit soția milionarului, au rupt legătura.

„Este adevărat că soția lui Silviu Prigoană, a cărui dispariție o regret, mă admira, dar nu s-a întâmplat nimic, nu s-a ajuns la nimic. A fost o fană înfocată a mea, pe vremuri. Dar să ne înțelegem, eu am avut fane foarte agresive, pe care le am și în zilele noastre, dar și fane plăcute, care te admiră în tăcere, sau de la distanță. Ea a fost una dintre acelea cu multă decență, cu multă eleganță. A venit la toate lansările mele de carte, pe vremea când am lansat cărțile pe care le-am scris.

NU RATA: Celebrul designer a dat verdictul! Tzancă Uraganu` VS Gigi Becali! Cine a mai urcat pe podium

În mai toate orașele în care mergeam, a ajuns și ea și a fost acolo, pentru mine. E o persoană specială, într-adevăr, dar nu am mai vorbit cu ea din momentul în care s-a căsătorit cu domnul Prigoană. Totul a rămas la nivel admirativ. Probabil din partea doamnei a fost mai mult, dar niciodată din partea mea. Acum glumesc, dar probabil am prevăzut că va fi soția domnului Prigoană, așa că, din respect, nu am dat curs și nu s-a întâmplat nimic. Oricum îi transmit condoleanțe, cu această ocazie”, a declarat Cătălin Botezatu pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.