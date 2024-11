Mihaela Botezatu a răbufnit la nici o săptămână de la moartea lui Silviu Prigoană: „Eu nu am greșit cu nimic nimănui și...”

Moartea afaceristului român Silviu Prigoană, la vârsta de 60 de ani, a generat o furtună de reacții în rândul familiei, devenind subiectul principal în toată țara. Decesul acestuia, urmat de o ceremonie de înmormântare discretă, a ridicat numeroase întrebări, atât din partea apropiaților, cât și a publicului larg. Organizată de fiii săi, înmormântarea a fost ținută departe de ochii curioși, ceea ce a alimentat speculațiile privind dinamica familială din jurul moștenirii și a relațiilor tensionate dintre cei implicați.

Unul dintre cele mai discutate aspecte ale situației a fost absența Adrianei Bahmuțeanu, prima soție a lui Silviu Prigoană, care nu a participat la ceremonia funerară. Aceasta și-a exprimat public nemulțumirea legată de accesul la copii, atrăgând atenția asupra unor neînțelegeri vechi ce păreau să fi revenit la suprafață odată cu acest eveniment tragic.

Totodată, Mihaela Botezatu, ultima soție a lui Silviu Prigoană, s-a confruntat cu presiuni mediatice intense. Aceasta a fost ținta unor acuzații și speculații privind rolul său în gestionarea situației post-deces, ceea ce a dus la o expunere publică dificilă. În mijlocul scandalului, Mihaela a fost nevoită să facă față unei drame suplimentare: starea de sănătate a mamei sale s-a deteriorat brusc, aceasta suferind un accident vascular cerebral la aflarea veștii despre moartea lui Prigoană.

Pe lângă tensiunile familiale, întrebările legate de averea afaceristului au captat atenția publicului și a presei. Deși procedurile de succesiune nu au fost inițiate oficial, subiectul rămâne unul sensibil și controversat, iar posibilitatea unor conflicte legale viitoare nu este exclusă.

„Eu deja nu mai pot! Dacă vreți să mă înțelegeți, nu mai pot! Vreau liniște! Vă rog să mă credeți! Un pic de liniște, pentru că Silviu nu are nici măcar o săptămână de când a plecat şi văd că nu avem nici măcar liniștea aceea normală care ar fi trebuit să fie. Eu nu am greșit cu nimic nimănui, și aș vrea să fiu lăsată măcar un pic în pace. Copiii sunt cu ochii pe televizoare și nu vreau să spună că acum stau și vorbesc cu reporterii. Eu am răspuns pentru că am început munca. Nu pot să stau închisă în casă, trebuie să muncesc”, a spus Mihaela Botezatu, în cadrul unei emisiuni TV.