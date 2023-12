Mihaela Rădulescu se căsătoreşte din nou! Carmen Harra a făcut anunţul surprinzător

Bat clopote de nuntă! Anul 2024 pare să fie unul de bun augur pentru Mihaela Rădulescu! Carmen Harra a făcut un anunț surprinzător în ceea ce o privește pe vedetă: se căsătorește din nou!

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner, ambii în vârstă de 54 de ani, formează un cuplu solid și par a fi de nedespărțit. Cei doi sunt împreună de aproape 10 ani, așa că mulți se întreabă dacă vor face, până la urmă, și pasul cel mare. Au fost mereu discreți cu viața personală. Foarte rar au dat detalii despre relația lor. Așadar, probabil, și un astfel de eveniment important precum este nunta ar avea loc departe de ochii curioșilor. Chiar dacă vedeta nu a vorbit despre o posibilă căsătorie, Carmen Harra a făcut o previziune în acest sens.

Anul 2024 se apropie, iar Carmen Harra a făcut previziuni despre ce urmează să se întâmple cu unele cupluri de la noi. Printre persoanele analizate de aceasta, s-a numărat și Mihaela Rădulescu. Celebra clarvăzătoare susține că fosta prezentatoare TV va avea parte de o căsnicie durabilă dacă se căsătorește după vara lui 2024. Bineînțeles, șansele să fie fericită pentru totdeauna alături de Felix Baumgartner sunt mari.

Are ea șanse cu acest om, categoric. Dacă ia în considerare că din vara anului 2024 și până în vara anului 2025 ar fi, de fapt, timpul ideal ca ea să facă o căsătorie legală cu ea”, a declarat Carmen Harra la Antena Stars.

„Deci nu înainte. Dacă face căsătoria înainte, o face într-un moment greșit al vieții ei. Conexiunile pe care ea le-a creat cu unii oameni, în cazul ei, ea nu le-a rezolvat, nu le-a încheiat mental, emoțional. Acțiunile ei în alte relații se reflectă și în relația pe care o are acum, deși această relație este mai bună ca celelalte.

Mihaela Rădulescu îl admira pe Felix Baumgartner ca sportiv, așa că a mers să îi ia un interviu. Nu a visat la ceva mai mult pentru că auzise despre el că un mare Don Juan. Așadar, nu a vrut să riște să se arunce într-o relație toxică. Totuși, parașutistul a fost cucerit de românca noastră și a făcut tot posibilul să îi intre în grații.

„Nici nu am apucat să mă așez pe scaun sau să spun cum mă cheamă că m-a și invitat la cină, chestie care m-a iritat, mi s-a părut o golăneală, așa că am devenit mai rece, mi-am făcut interviul și atât. Dar el s-a dus după Andreea de la Red Bull și i-a cerut numărul meu, însă ea, așa cum este corect, m-a întrebat înainte, iar eu nu am fost de acord să i-l dea.

Însă Felix a făcut rost din altă parte de el, a întrebat pe altcineva, pretextând că a uitat să îmi spună ceva la un răspuns din interviu și cineva din echipă a căzut în plasă și i l-a dat”, a declarat Mihaela Rădulescu în urmă cu aproximativ 5 ani, pentru Revista Tango.