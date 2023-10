Durerea ascunsă a Mihaelei Rădulescu! De fiecare dată când ajunge acasă tristețea o cuprinde: „Eu sufăr, dar mi-am făcut-o cu mâna mea”

Mihaela Rădulescu este o mamă cât se poate de mândră. Fiul ei a devenit acum un bărbat și a pornit-o pe drumul lui în viață. Încă de mic, pașii acestuia au fost ghidați de vedetă spre un viitor măreț. Însă, deși Ayan este un tânăr de succes, care studiază la o prestigioasă universitate din America, mama sa este măcinată de tristețe. Ce o supără pe Mihaela Rădulescu?

Fiul Mihaelei Rădulescu a ajuns acum la vârsta de 19 ani și de mai bine de un an a plecat de lângă mama lui, căci acesta studiază în America. Vedeta a fost cea care i-a ghidat pașii în această direcție și încă de mic l-a pregătit pentru acest lucru. Însă, acum Mihaela Rădulescu resimte din plin lipsa fiului său și a mărturisit că de când acesta a plecat de acasă ea se află într-o „suferință continuă”.

„Mi-e greu să mă desprind”

Așa cum spuneam, încă de la o vrâstă fragedă, Mihaela Rădulescu și-a îndrumat fiul să studieze pe un alt continent. Vedeta a fost impresionată de sistemul universitar din America și a dormit ca fiul ei să îl urmeze. Munca ei a dat roade, căci de mai bine de un an Ayan și-a început studiile departe de casă. Deși este extrem de mândră și bucuroasă pentru reușita fiului ei, Mihaela Rădulescu a mărturisit că plecarea lui de acasă a făcut-o să sufere destul de mult.

Chiar dacă Ayan este plecat de un an, Mihaela Rădulescu a dezvăluit că lucrurile nu au devenit mai ușoare. De fiecare dată când ajunge acasă și observă că băiatul ei nu este acolo, vedeta este cuprinsă de un sentiment apăsător de tristețe. Plecarea fiului i-a lăsat un gol mare în inimă, care este totuși alinat și umplut de discuțiile zilnice pe care le are cu Ayan.

„El e într-un moment de reușită, el e pe un drum foarte bun, dar eu sufăr pentru că eu eram aia care îi povestea de şcoli în America şi sufăr că mi-am făcut-o singură cu mâna mea.

Când te duci acasă şi casa e goală, iar lucrurile lui sunt încă acolo… Eu am făcut exces în a păstra lucrurile copilului meu, pe unele le-am transformat în obiecte de artă în capul meu, nişte instalaţii, nişte tablouri cu prima pereche de papuci, prima scrisoare pe care mi-a scris-o, avem şi o capsulă a timpului, pe care într-o zi o s-o deschidem împreună. Mi-e greu să mă desprind, la mine e o întârziere în a mă desprinde de vârstele lui, am rămas cu un delay.

Vorbim zilnic, despre tot. Nu de control, ci de drag, de dor, de povești de peste zi, ale lui sau ale mele. Așa am făcut mereu și nu cred că o să ne oprim prea curând. Se schimbă doar conversația, de la an la an. Și ador orice subiect cu el”, a declarat Mihaela Rădulescu, în cadrul unui podcast.

