Mihaela Rădulescu se scaldă în lux, la Monaco. Imagini fabuloase din vila în care locuieşte! Piscină la mare înălţime şi...

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbizul românesc. Fosta prezentatoare TV este plecată de mai bine de 15 ani din România și locuiește la Monaco. Are o casă imensă și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Felix Baumgartner.

Vedeta de la Masked Singer România s-a mutat de multă vreme din țară și locuiește tocmai la Monaco, alături de partenerul ei de viață. Revine cât de des poate în România, pentru că aici are multe proiecte, însă, trăiește o viață frumoasă în străinătate la care nu ar renunța. Diva are o casă impresionantă la Monaco, pe care a decorat-o după bunul ei plac.

Și pentru că este pasionată de designul interior, vedeta de televiziune și-a pus amprenta în locuința ei de vis. Deși are un program foarte încărcat, Mihaela povestea, la un moment dat, că ea se ocupă de curățenie și tot ea face și piața. Pe lângă faptul că este o femeie de succes „pe sticlă” este și tare gospodină!

„Sunt Leoaică, îmi place mult acasă și casa trebuie să mă reprezinte, categoric. Am tot achiziționat piese de mobilier sau artă, iubesc materialele de calitate, culorile neutre, stilul art-deco… E mult de povestit aici, sunt extrem de pasionată de decorul interior, de curățenie și cozyness… Gătesc des, invit prieteni la masă, îmi fac singură piața și curățenia (sunt moldoveancă, la naiba!). Diva e activată doar la ieșirile în oraș, la filmări, când e neapărat nevoie de prezența ei”, spunea Mihaela Rădulescu pentru VIVA!

Mihaela Rădulescu duce o viață de lux la Monaco

Românca duce o viață lipsită de griji departe de țara natală. Mihaela Rădulescu are parte de mult lux și opulență, iar zilele obișnuite și le petrece într-o casă de vis, care arată exact ca-n filme. După o viață plină de muncă și proiecte, vedeta are, acum, vila mult dorită. A știut cum să-și pună amprenta în ea și să se bucure de timpul petrecut în liniștea căminului. Are o piscină imensă, care s-a putut observa și-n fotografiile postate, de-a lungul timpului, de fosta prezentatoare.

Din vilă nu lipsesc obiectele de artă și piesele de mobilier în culori neutre, iar unul dintre cele mai impresionante aspecte este terasa, cu o priveliște absolut superbă. Acolo, fosta iubită a matinalului de la Neatza își bea cafeaua dimineața sau face sport. Totul este făcut după gustul divei. Mulți ar fi invidioși pe locuința de vis pe care Mihaela Rădulescu a fost în stare să și-o achiziționeze, după o carieră lungă pe micile ecrane.