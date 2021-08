Mihaela Rădulescu și-a dus fiul într-un centru de dezintoxicare. De ce a făcut un asemenea gest

Mihaela Rădulescu a oferit, recent, un interviu în care a dezvăluit secrete bine păzite despre ea și familia ei, lucruri pe care le-a ținut ferite de ochii lumii și ai presei.

Vedeta a mărturisit că nu și-a crescut copilul într-un mod foarte strict, având o relație de prietenie cum nu și-a imaginat că ar fi putut avea cu fiul ei. Mihaela a povestit una dintre cele mai dure experiențe prin care a fost nevoită să i le arate fiului ei, astfel că, atunci când Ayan avea 14 ani, l-a dus la un centru de dezintoxicare pentru ca acesta să vadă cât de mult rău pot face drogurile.

„Când avea 14 ani, am făcut o plimbare inițiatică cu el într-un centru de dezintoxicare, în aripa cea mai cruntă, a drogaților în sevraj. Sunt oameni, și copii, și tineri care se dau cu capul de calorifer. E un spectacol care te face să vomiți. Nu vrei să te apropii de droguri. Voiam să vadă ce înseamnă dependența de droguri și viață distrusă. I-am zis, te rog, știu că e dur. Vreau să vezi ce se întâmplă. Cred că am făcut un lucru bun. Reacția lui de după a fost egală cu a mea când am vizitat Auschwitz-ul”, a povestit Mihaela Rădulescu.

Mihaela Rădulescu: ”N-am vrut să vadă niciodată o altă figură masculină în afară de tatăl lui”

Vedeta a vorbit și despre bărbații din viața ei și cum s-a împăcat fiul ei cu cei cu care aceasta a început să umble după divorțul de Elan Schwartzenberg. Mihaela a spus că niciodată nu a dus în casă un alt bărbat în afară de tatăl lui până nu era sigură că acela va fi cu adevăratul partenerul său pe termen lung.