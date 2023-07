Mihai a umilit-o pe Bianca Drăgușanu fără să stea pe gânduri: „Are mai multe defecte decât calități”. Părerea nefardată a primului iubit despre celebra divă

Bianca Drăgușanu este fără doar şi poate una dintre cele mai frumoase femei din România. Blondina şi-a dorit dintotdeauna să reuşească să îşi depăşească limitele şi condiţia, iar cu ajutorul ambiţiei, dar şi a unor bărbaţi din viaţa ei a ajuns acolo unde şi-a dorit. La braţul divei au stat de-a lungul timpului mulţi domni cunoscuţi, însă puţini sunt cei care îşi mai amintesc de prima relaţie a vedetei. Cu Mihai Mătușoiu s-a iubit mai bine de un an, iar după despărţire, ca să îl recucerească, s-a dus la emisiunea Din Dragoste.

Bianca Drăguşanu s-a transformat spectaculos în ultimii ani. Nu a fost mereu păpuşa Barbie de azi, dar cu toate acestea a ştiut mereu ce îşi doreşte. În anul 2000, apărea pentru prima dată într-o emisiune TV ca să îşi recâştige marea dragoste. Mihai Mătușoiu, prima iubire a blondinei o părăsise după un an şi jumătate, iar atunci blondina simţea că nu poate să mai trăiască fără el.

Se pare că bărbatul nu a rămas cu o impresie prea bună despre blondină şi nu s-a ferit să o spună public.

„Bianca are mai mult defecte, decât calități. Lumea începe să le vadă abia acum. Niciodată nu a știut ce vrea de la viață. Eu am avut toate rolurile, și de Victor și de Cristea, să înșel și să fiu înșalet”, spunea Mătușoiu în 2015 în emisiunea La Măruță.

Nici în ceea ce priveşte amintirile din timpul relaţiei, fostul iubit al blondinei nu a avut de povestit episoade plăcute. Acesta spunea că Bianca era de-o gelozie ieşită din comun şi nu de puţine ori i-a făcut scene în public. Mai mult, Mihai a fost extrem de tranşat şi atunci când a venit vorba despre credibilitatea vedetei.

„Era foarte posesivă. Am avut parte de multe scene din partea ei. Venea după mine pe unde mă duceam şi îmi făcea crize de gelozie. Aveam certuri mari, discuţii înfocate. Ea sărea prima la ceartă şi începea să ţipe. Este o femeie cu multă imaginaţie, creativă şi manipulatoare. Este periculoasă, ca un şarpe care se încolăceşte până ajunge la pradă”, spunea la vremea respectivă fostul iubit al Biancăi, care susţine că a părăsit-o pentru că nu era femeie de casă.

„Nu mi-a plăcut caracterul ei. Eu mi-am dorit o mamă la copii, o femeie care să spele, să ştie să facă mâncare, nu una care să angajeze bonă, am vrut o mamă exemplu”, a mai spus Mihai Mătuşoiu în cadrul unui interviu.

Mihai Mătuşoiu: „Ştie să manipuleze oamenii”

După despărţirea de Bianca Drăguşanu, bărbatul nu a încetat să îşi spună părerea acidă despre viaţa blondinei. În momentul în care a izbucnit celebrul scandal legat de escapada divei cu Cristea la Paris, Mihai Mătuşoiu a făcut-o praf pe fosta sa iubită într-o emisiune TV. A spus atunci că vedeta ar face orice pentru bani, ba chiar este în stare să manipuleze pe toată lumea.

„Era în stare să spună că a fost rapită, chema poliţia. Cred că a cerut un ziar la recepţie la hotelul din Paris şi l-au pus între ei în pat. Ştie să manipuleze oamenii, bravo ei, dar să nu uite că mai sunt şi oameni deştepţi. Eu am stat cu ea, am stat atât de mult timp cu ea încât nu mai cred nimic din ce zice. Cred că e în stare să-l îmbrace în scoţian pe Victor. Nu sunt invidios, ştiu ce am lăsat, ea caută faimă şi bani. Multă lume s-a implicat, s-a ocupat pentru ca nunta ei să iasă perfecta şi acum divorţează, oamenii normali se căsătoresc o singură dată la biserică”, spunea Mihai Mătuşoiu la vremea respectivă.