Mihai Albu, confesiuni dureroase despre pierderea tatălui său: ”A sunat poliția la ușă”

Mihai Albu a vorbit, în cadrul unui interviu, despre una dintre cele mai dureroase perioade din viața lui. Designerul și-a pierdut tatăl la o vârstă fragedă, când avea doar 16 ani, iar dispariția celei mai iubite persoane a avut un impact puternic asupra dezvoltării sale. Declarații neștiute!

Mihai Albu este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de modă din România, însă, în spatele carierei de succes se află o poveste de viață cu multe suișuri și coborâșuri. La 16 ani, când un adolescent nu ar trebui să aibă habar ce înseamnă suferința, designerul a avut parte de un episod ce avea să-i marcheze întreaga viață: trecerea în neființă a tatălui său.

„Într-o dimineață, pe la ora 5:30 a sunat Miliția la ușă. M-am trezit, am deschis ușa și m-au anunțat că a murit tata. Vă dați seama, la 16 ani, a fost un șoc… A făcut infarct pe stradă“, a povestit Mihai Albu la emisiunea În oglindă.

Mihai Albu: ”Trăiam doar din salariul mamei”

După tragedie, Mihai Albu a avut un moment în care a realizat că este timpul să se mobilizeze, cel puțin din punct de vedere profesional și să preia povara de pe umerii mamei lui, femeia devenind unicul sprijin financiar al familiei. Designerul a povestit că a crescut într-o familie cu posibilități limitate, salariul mamei fiind singura sursă de venit, fapt ce i-a provocat anumite frustrări, dar și suferințe.

“Încă din timpul facultății, pentru că am avut o situație mai precară acasă, trăiam doar din salariul mamei… Așa am suferit pe chestia asta și atunci am lucrat foarte mult la brandul Mihai Albu, (n.r. când a devenit cunoscut?) când nu le-a mai fost rușine femeilor să poarte o piesă pe care scrie un nume românesc”, a mai spus Mihai Albu.

Totodată, în procesul de dezvoltare, Mihai Albu a avut parte de toată susținerea mamei, cea care, de altfel, a fost omul care i-a insuflat cele mai importante valori și credințe. Încă de la o vârstă fragedă și-a descoperit pasiunea pentru desen, pasiune ce avea să-l propage rapid, peste mulți ani, în topul celor mai de succes oameni din România.

„Îmi vine în minte perioada de după ce a murit tatăl meu, când mama a fost cea care s-a ocupat singură de mine cu meditații, cu multă direcționare înspre a-mi urma visul, acela de a urma cursurile unei facultăți fie de artă, fie de arhitectură. Știa că îmi place foarte mult să desenez și pentru asta m-a susținut necondiționat. Deși de multe ori eu am vrut să abandonez pentru că am fost la un liceu de matematică – fizică și nu avea profil de desen, cu toate acestea m-a susținut foarte mult. Mi-a dat direcția în viață și m-a susținut foarte tare. Fiind o mamă singură și eu fiind adolescent, sigur că s-a luptat foarte tare”, a spus creatorul de modă pentru wowbiz.

