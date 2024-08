Mihai Albu n-a scăpat nici după operație: ”Mi-am adunat toate actele. Le-am lăsat în ordine”. Stresul și gândurile negre îi dau târcoale zi de zi

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Mihai Albu vorbește despre perioada grea prin care a trecut. În ultimele luni, designer-ul de pantofi și-a pierdut mama, apoi fratele și a fost diagnosticat cu o boală incurabilă. După intervenția suferită, a reintrat în conflict cu fosta soție, Iulia Albu, iar stresul pare să nu se mai termine în viața creatorului de pantofi.

Mihai Albu are parte de o perioadă neagră. Luni întregi, stresul și gândurile negre i-au dat târcoale zi de zi. Mai întâi, și-a pierdut mama, apoi fratele, ca într-un final să fie și el diagnosticat cu o boală incurabilă. De parcă pierderea celor mai importante persoane din viața sa nu ar fi fost de ajuns, creatorul a fost nevoit să țină piept și unui diagnostic înfiorător. În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, pe care îl puteți urmări AICI, Mihai Albu rememorează momentul în care a aflat că este bolnav.

”Până acum 6-7 luni, această analiză era ok. Se poate dezvolta instant, vorba aceea. Analiza este foarte concludentă. Ori este, ori nu este. Nu m-am așteptat, în momentul în care medicul a rostit cuvântul «cancer», am înlemnit! Am avut noroc partenera mea care mi-a fost alături în această perioadă stresantă. Frică e puțin spus. În ziua operației, am fost extrem de stresat. Cu o seară înainte, mi-am adunat toate actele. Le-am lăsat în ordine. M-am gândit la ce e mai rău. Așa sunt eu, mai depresiv. Când nu pot rezolva lucrurile care nu țin de mine, îmi pierd controlul”, spune creatorul de pantofi.

Mihai Albu, ”în corzi” cu Iulia, la 11 ani de la divorț

După ce și-a revenit în urma operației și s-a asigurat că este într-o stare bună, Mihai Albu a decis că este momentul să își anunțe și fiica în legătură cu intervenția prin care a trecut. Așadar, în preajma Paștelui, designer-ul de pantofi i-a dat vestea Mikaelei. Deși creatorul susține că a făcut acest lucru într-un mod adecvat pentru un copil de vârsta fetei sale, Iulia Albu n-a fost deloc mulțumită de gestul fostului soț. Așa se face că, imediat după oeprație, cei doi au reajuns în mijlocul unei dispute.Pe motiv că fiica sa nu trebuia să știe nimic despre diagnosticul lui Mihai, Iulia a izbucnit în mediul online.

”Iulia m-a certat că i-am spus fetiței despre diagnostic… din răutate! Inițial, a dat în presă că îmi este alături, ca după 2-3 săptămâni să spună că nu a fost bine. Să se hotărască! Primul anunț sau al doilea?!”, spune Mihai, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, pe care îl puteți urmări AICI.

Analizele lunare, un factor de stres pentru creatorul de pantofi

Stresul nu a luat sfârșit nici după operația suferită, căci acum Mihai Albu trebuie să repete analizele din trei în trei luni, pentru tot restul vieții. Așadar, creatorul trăiește zi de zi cu aceasta povară și se simte de parcă ar sta cu ”securea deasupra capului”, după cum mărturisește chiar el.

”Acum două luni și jumătate, analiza a ieșit bine, nu trebuie să mai fac nimic. Peste două săptămâni o repet iar. E liniștitor pe de o parte că e bine totul, dar parcă stai cu securea deasupra capului ca data viitoare să iasă bine. E picătura chinezească. Asta este, trebuie repetată. (…) Nu știu ce m-aș fi făcut dacă aș fi fost singur! Dar așa, când ai pe cineva cu un moral bun lângă tine, trece parcă mai ușor”, încheie Mihai Albu.

